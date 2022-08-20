ISW: Кадырова беспокоит его способность контролировать чеченские подразделения в Украине 20.08.2022, 10:42

Растет сопротивление сторонников свободной Ичкерии.

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров озабочен способностью контролировать своих военных в Украине. Это повлияет на его возможность вербовать чеченцев.

Об этом сообщил американский Институт изучения войны (ISW).

«Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, похоже, озабочен своей способностью контролировать чеченские подразделения в Украине, что, возможно, повлияет на его способность вербовать чеченских военных и добровольческих подразделений», – говорится в сообщении.

Кадыров утверждал, что «кровная вражда» между чеченцами является эффективной для сдерживания агрессии между пророссийскими чеченцами и ичкерийскими чеченцами. Они, по словам Кадырова, являются союзниками против России и Украины.

Кадыров заявил, что ичкерийские чеченцы будут отвечать за свою нелояльность и преступления против русского и украинского народов независимо от результатов войны.

«Высказывания Кадырова указывают на растущую обеспокоенность чеченцев, которых он не может контролировать и которых не может убедить или легко заставить присоединиться к русской армии», – считают в Институте.

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