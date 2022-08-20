Стало известно, сколько белорусов трудоустроилось в Литве после 24 февраля

Стало известно, сколько белорусов трудоустроилось в Литве после 24 февраля1
- 20.08.2022, 11:13
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Их средняя зарплата составляет 1786 евро.
В Литве с начала войны в Украине трудоустроились порядка 7500 белорусов, сообщает delfi.lt со ссылкой на службу занятости этой страны. Каждый четвертый из них выполняет высококвалифицированную работу.
88% из трудоустроенных белорусов в Литве после начала войны в Украине — мужчины, их средний возраст — 37 лет. Их средняя зарплата составляет 1786 евро до уплаты налогов.
Больше всего из этих белорусов работает в Вильнюсе — 4200 (цифры, по всей видимости, округлены). Для сравнения: в Каунасе — 600, в Шяуляе — 300, в Клайпеде — 200.
Высококвалифицированную работу выполняют почти 2000, или 26% белорусов. Из них 1700, или 87,1%, работают в сфере ИТ или связи. Работу, требующую средней квалификации, выполняют 5500 белорусов, или 73%.
Низкоквалифицированную или неквалифицированную работу выполняют всего 86 белорусов, или 1%.
В службе занятости Литвы уточняют также, что с начала войны в Украине в Литве трудоустроились больше 15 800 украинцев.