«Повез рассаду на дачу теще и получил штраф за техосмотр» 5 20.08.2022, 12:22

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Истории белорусских водителей, которых навигатор привел не туда.

Навигаторы настолько прочно вошли в нашу жизнь, что сложно представить, как раньше обходились без их помощи. Хотя с каждым годом системы навигации становятся все точнее, сбои могут случаться.

Сайт abw.by рассказал истории читателей, в которые те попадали из-за ошибок и слепого доверия системам навигации.

«Водитель маршрутки плохого не посоветует»

«Ехал из Гродно в Брест по указаниям приложения в телефоне. Из города со мной выезжала маршрутка. По пути мы с ней трижды разъезжались и встречались, в итоге после того, как прокатился по гравийке километров 30, пристроился за ней».

«Повез теще помидоры, заблудился и нарвался на штраф»

«Дело было в прошлом году. Жена попросила отвезти рассаду на дачу ее маме. Сама осталась дома с ребенком: машина была забита кустами под завязку, места для пассажиров не было. К тому же ее просьбу я поехал выполнять вечером после работы.

Дача тещи находится под Руденском, добраться туда можно двумя способами: по могилевской трассе через Дукору и Свислочь либо по слуцкой, свернув в районе Крупицы. Первый маршрут более привычный и простой, вторым мы ездили всего пару раз, там обычно нужна помощь навигатора, чтобы не пропустить нужный поворот.

В тот день я выбрал второй маршрут. Загрузил помидоры, ввел в телефон точку назначения и отправился в путь. Навигатор вел достаточно уверенно, вроде бы все указатели и деревни казались знакомыми – все же когда-то ездил уже этой дорогой. Но в один момент мне показалось, что на развязке необходимо было повернуть налево, а телефон предлагал ехать прямо. В тот момент решил довериться умной технике – и это стало ошибкой.

Километров через 30 понял, что названия населенных пунктов мне незнакомы, а телефон неожиданно перестроил маршрут и потребовал повернуть на какую-то незнакомую гравийную дорогу. Ехал по ней километров пять, выехал на асфальт и заметил, что стрелка на экране стоит на месте. В общем, приложение поймало какой-то «глюк», стало терять связь и из-за этого показывало неверные данные. Стал перезагружать телефон, но приложение все равно как-то долго искало мое местоположение, стрелка прыгала с места на место, к тому же я заметил, что у телефона садится батарея. В машине был зарядный кабель, но из-за тряски в дороге он не очень хорошо заряжал. А я не подумал взять другой, исправный, из дома.

Как мне показалось, я понял, в каком направлении следует двигаться, в тот момент, когда аппарат окончательно отключился. Начинало темнеть, и в довершение всех проблем меня остановил экипаж ГАИ. Выписали штраф за непройденный техосмотр – собирался покрасить машину и пройти, да не находил времени. Спросил у инспекторов дорогу, но те подсказать не смогли. Потом кое-как включился мобильный телефон. Сверился с маршрутом – вроде еду верно, и в конце концов с помощью приложения и дорожных указателей выехал на знакомую дорогу до тещиной дачи.

Сколько лишних километров намотал, сказать сложно, но домой приехал на два с половиной часа позже, чем планировал, то есть ближе к полуночи. Какие выводы сделал? Навигатор в телефоне, конечно, штука хорошая, но, как и любая техника, может дать сбой. Поэтому лучше доверять интуиции и сверять его показания со знаками на дороге. Машину тоже лучше держать в порядке и возить в ней исправное зарядное устройство».

«Ваш навигатор врет»

«Был в Симеизе. Узкая улица, Т-образный перекрёсток. Кто-то повесил знак «Тупик» и надпись: «Там тупик, ваш навигатор врет».

«Из-за ошибки навигатора намотал лишние 140 километров»

«Случай произошел нынешним летом. Ехал из Минска в деревню Дубровица, что в Хойникском районе. От деревни до Хойников 18 километров, и обычно этот город при движении из Минска мы не проезжаем, а едем через Речицу и Светлогорск. Но получилось так, что в деревню я приехал, наоборот, со стороны Хойников, проехав лишние 140 километров.

В один момент навигатор стал вести по маршруту странно: говорил повернуть то направо, то налево, но кругом был лес, поворотов не было. После указателя на Житомир, которого по пути в деревню никогда не было, понял, что заехал не туда. Стал ехать по указателям, которых было немного. Доехал кое-как. Почему произошел такой сбой, непонятно. Возможно, сказалась близость украинской границы, хотя навигатор начал чудить еще в районе поселка Паричи, то есть на середине дороги.

Обратно вбил маршрут Дубровица – Минск, и навигатор повел верно, через Речицу и Светлогорск, как еще в детстве ездил с родителями. Вывод: доверяй себе, а техника – только для страховки».

«Сделала круг по жилому кварталу и поняла, что еду не туда»

«Как и у многих водителей, приложение в телефоне иногда подвисает и показывает, что я стою на месте, хотя уже проехала километров пять. Если дорога более-менее знакомая, двигаюсь, если в незнакомом месте – останавливаюсь и перезагружаю телефон, после чего приложение начинает показывать дорогу корректно.

Самая запоминающаяся история с навигатором случилась у меня пару лет назад, когда потребовалось поехать в район Уручья. Ехала из Малиновки, мне нужна была точка за пределами МКАД. Где-то в районе Большого Стиклево навигатор зачем-то повел меня внутрь кольца. Предположила, что там может быть прямой проезд, и поехала по рекомендации. В общем, сделала круг по жилому кварталу, потом навигатор предложил мне сделать еще один, и тогда я поняла, что слушаться его советов не стоит, надо возвращаться на МКАД. Выехала вопреки его упрямым указаниям, после чего навигатор исправился и вел меня до места правильно. В дороге потеряла минут 15-20, но эта ситуация научила заранее просматривать предлагаемый маршрут и примерно строить его в голове перед поездкой. В дороге тоже теперь сверяюсь, чтобы техника вела меня строго по маршруту, а не, как в тот раз, предлагала свернуть куда-то в сторону».

«В одном здании – два медцентра, и к обоим навигатор ведет разными маршрутами. Как так?»

«Отношусь к навигаторам как к помощникам – пользуюсь от силы несколько раз за год для поездок в чужом городе и то только для подсказок. А так езжу всегда по указателям и благодаря собственным знаниям. Пользуюсь обычно бесплатными офлайн-приложениями в смартфоне, а перед каждой поездкой карты обновляю.

Такое отношение к разного рода приложениям неспроста. Однажды довелось ехать из Солигорска в Одессу. Неожиданно на трассе в населенном пункте приложение предложило четыре раза повернуть направо, то есть просто попусту объехать квартал и вернуться на трассу. Зачем? Навигатор был у ведущего, я его забрал – и в бардачок. До Одессы благополучно доехали по указателям. Еще одна ситуация была на трассе М1 по дороге на Брест – приложение в телефоне предлагало зачем-то свернуть в Кобрин.

Еще один непонятный момент – в Минске, на Макаенка, 17, находятся два медцентра, я еду до них из Солигорска. Ввожу в приложение название одного – показывает один маршрут, вбиваю название другого – абсолютно другой. Причем это не варианты маршрутов. Как так? В общем, техника техникой, а думать лучше своей головой и не отвлекаться от дороги на телефон, который может ввести в заблуждение и только отвлекает. Камеры и ограничения скорости, которые появились в приложениях последнее время, для меня вообще не актуальны – по дороге я слежу за знаками, езжу аккуратно, скорость не превышаю».

«Выбрал маршрут покороче и едва не «попал» на 150 евро»

«Было это лет 10 назад, поехали с женой и друзьями в Польшу «на закупы». Такого количества разных приложений, как сейчас, не было, да и пользоваться пришлось оффлайн-картами, так как дело было за границей. Взял у отца машину. Он тогда только купил недешевый Chrysler Town&Country Limited в топовой комплектации, так как давно хотел хороший автомобиль. В Беларуси таких машин, наверное, вообще не было – только базовые версии модели на газу.

Виза у нас была литовская, «распечатывать» ее нужно было через эту страну. Поехали мы в Литву, погуляли там и отправились в Белосток. Навигатор предложил мне два варианта маршрута, один из которых был длиннее другого километров на 50. Конечно же, мы выбрали более короткий, поехали. В один момент асфальтовая дорога закончилась, началась гравийка, жесткая, как старая стиральная доска. В нашей компании возникло предложение развернуться и поехать более длинным маршрутом, но в конце концов решили ехать дальше – подумали, что через километров 5-7 выедем на нормальную дорогу.

Медленно двигаемся пять, десять, пятнадцать километров, а эта ужасная дорога все не заканчивается. Понимаем, что едем по какой-то глуши: по пути не встретили ни одного автомобиля, а телефоны в роуминге начали терять сеть. Уже мысли: если что-то случится, даже помощь вызвать не сможем. В один момент терпение закончилось, я решил: буду «газовать», поедем 90 км/ч. В общем, всего по этой гравийке мы проехали то ли 30, то ли 50 километров и наконец-то выехали на нормальную дорогу.

Остановились на заправке попить кофе, и тут я обнаруживаю, что на авто отсутствует один из декоративных колпаков. На заправке подключаюсь к Wi-Fi, чтобы посмотреть, на какую сумму «влетел». Машина, как я уже подчеркивал, не простая. Посмотрев предложения, понял, что стоит этот колпак не дешевле 150 евро. Поэтому пришлось отправляться обратно на поиски. Ехали 10 или 20 км/ч, друг и жена смотрели по сторонам, проехали большую часть пути, но ничего не нашли. В общем, оставили надежду и поехали в Польшу. По приезде в Минск посмотрел стоимость запчасти еще раз, у нас она стоила тоже не меньше 150 долларов или евро, но мне повезло – в конце концов нашел такой же колпак на литовском сайте за 30 евро, еще за 5 евро через знакомых на маршрутке его привезли в Минск.

Мораль, которую я для себя вынес: перед любой поездкой просмотреть маршрут и снимки дороги со спутника. Конечно, таких возможностей, как сейчас, в то время не было, предугадать подобное развитие событий было сложно. Сейчас в навигаторе я устанавливаю режим с видом со спутника – гораздо удобнее ориентироваться и в городе, и за его пределами, на мой взгляд. А чтобы исключить обрывы сети, которые неизбежно возникают в поездках за городом, скачиваю свежие офлайн-карты и смотрю информацию о ДТП по своему маршруту в тематических группах в соцсетях».

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