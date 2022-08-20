Где в Беларуси выгоднее всего купить на выходных доллары и евро 20.08.2022, 12:11

Стало известно, какие курсы валют установили обменники разных банков.

Доллар и евро на этой неделе преимущественно дешевели на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. Посмотрели, какие курсы валют установили обменники на выходные. Так, самый выгодный для клиентов банков курс продажи финучреждениями доллара — 2,553 рубля, а евро — 2,595 рубля, пишет zerkalo.io.

Выше всего курс продажи банками доллара — 2,575 рубля («Сбер Банк (Беларусь)»), а ниже всего — 2,553 рубля («БСБ Банк», «Паритетбанк», «Статусбанк», «Технобанк»).

Уточним, что в разных обменниках одного банка могут отличаться курсы валют.

Выгоднее всего сдавать американскую валюту в «Статусбанк» — 2,532 рубля.

Самый высокий курс продажи банками евро — 2,63 рубля («Цептер Банк»), а ниже всего — в «Банк ВТБ (Беларусь)», «Белинвестбанк», «БТА Банк», «Технобанк» (2,595 рубля).

Евро выгоднее всего сдавать в «Статусбанк» — 2,56 рубля.

Российский рубль банки принимают от 3 до 3,2 рубля за 100 российских рублей.

При этом самый высокий курс продажи банками российского рубля — 4,4 рубля за 100 российских рублей («Банк Решение»), а самый низкий — 4,28 рубля («Цептер Банк»).

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