«Закройте Севастополь, нам страшно»: в Крыму новая волна паники из-за взрывов 7 20.08.2022, 12:31

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Севастопольцы обрушились на оккупационную администрацию.

Жители оккупированного Крыма устроили истерику из-за новых «хлопков» в Севастополе. Они требуют от оккупационных «властей» закрыть город для туристов, сообщает obozrevatel.com.

Соответствующие комментарии появились под публикацией так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развозжаева в его Telegram-канале. Развозжаев заявил о прилете беспилотника в крышу штаба Черноморского флота РФ людей и призвал людей в ближайший час быть дома.

«Уточнение: беспилотник был отработан ПВО (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», – заявил оккупант.

Местные жители, в свою очередь, оказались возмущены тем, что беспилотник смог долететь до Севастополя, и обвинили «власти» в безответственном отношении к безопасности полуострова:

«Когда вы наконец-то закроете город? С коронавирусом боролись похлеще! Посты стояли, сейчас въезжают все, кому угодно! База флота, у нас воинские части на каждой улице города, а когда по ним начнет прилетать? И в городском массиве сбивать тоже не смогут?», «Закройте город! Закройте Крым! Нам страшно! Зачем открывать границы? В ковид же закрывали и ничего, как-то жили. Где безопасность?», – пишут люди.

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