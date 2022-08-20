закрыть
20 августа 2022, суббота, 13:00
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Закройте Севастополь, нам страшно»: в Крыму новая волна паники из-за взрывов

7
  • 20.08.2022, 12:31
  • 3,572
«Закройте Севастополь, нам страшно»: в Крыму новая волна паники из-за взрывов

Севастопольцы обрушились на оккупационную администрацию.

Жители оккупированного Крыма устроили истерику из-за новых «хлопков» в Севастополе. Они требуют от оккупационных «властей» закрыть город для туристов, сообщает obozrevatel.com.

Соответствующие комментарии появились под публикацией так называемого «губернатора» Севастополя Михаила Развозжаева в его Telegram-канале. Развозжаев заявил о прилете беспилотника в крышу штаба Черноморского флота РФ людей и призвал людей в ближайший час быть дома.

«Уточнение: беспилотник был отработан ПВО (пост воздушной обороны флота). Сбили БПЛА прямо над штабом флота. Упал на кровлю и загорелся. Поражения не получилось. Молодцы ребята», – заявил оккупант.

Местные жители, в свою очередь, оказались возмущены тем, что беспилотник смог долететь до Севастополя, и обвинили «власти» в безответственном отношении к безопасности полуострова:

«Когда вы наконец-то закроете город? С коронавирусом боролись похлеще! Посты стояли, сейчас въезжают все, кому угодно! База флота, у нас воинские части на каждой улице города, а когда по ним начнет прилетать? И в городском массиве сбивать тоже не смогут?», «Закройте город! Закройте Крым! Нам страшно! Зачем открывать границы? В ковид же закрывали и ничего, как-то жили. Где безопасность?», – пишут люди.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников