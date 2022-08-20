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Украинские бойцы «отправили в космос» колонну российских танков

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  • 20.08.2022, 13:15
  • 2,978
Украинские бойцы «отправили в космос» колонну российских танков

Генштаб ВСУ опубликовал эпическое видео подрыва техники оккупантов.

Генеральный штаб ВСУ показал эпическое видео уничтожения российских танков.

Как пошутили в Генштабе, это «неудачная попытка запуска российских танкистов в космос». Защитники Украины пообещали, что будут пытаться и дальше отправлять туда российских захватчиков.

На видео, обнародованном в Генштабе, видно, как взрывается колонна российских танков. Сколько именно вражеской техники было уничтожено после этого удара – не уточняется. Однако выглядит довольно масштабно.

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