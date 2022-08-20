«Средний чек на СТО вырос в два-три раза» 20.08.2022, 13:48

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Стало известно, как санкции отразились на автомобильном рынке в Беларуси.

Санкции и уход западных компаний наиболее болезненно сказались на состоянии автомобильного рынка. Остановка конвейеров в России вызвала обвал продаж машин в Беларуси. Это сопровождалось ростом цен на новые бюджетники. Вслед вторичный рынок отреагировал повышением стоимости и сокращением числа свежих предложений пишет телеграм-канал «Позірк».

При этом одна лишь статистика продаж автомобилей не отражает всю глубину кризиса. Дефицит и подорожание напрямую коснулись также обслуживания машин, вызвав нехватку запчастей, расходных материалов, автохимии.

Ранее Белорусская автомобильная ассоциация, констатируя удручающее положение дел, с надеждой отмечала, что «единственным источником дохода для дилеров остается сервис, который позволит держаться на плаву».

Однако, судя по всему, опция быстрого и недорого сервиса, как и новые бюджетники, становится все менее доступной для населения.

Средний чек на СТО вырос в два-три раза

В автоблогах и на профильных форумах автомобилисты все чаще жалуются на нехватку оригинальных амортизаторов и рычагов подвески. Некоторые позиции, рекомендованные производителем, и прежде было непросто найти, а теперь стало практически невозможно.

Возникли и сложности с комплектующими, которых раньше было с избытком: на складах запасы заканчиваются, очередную партию «еще не подвезли», а «когда подвезут, никто не знает». Нельзя сказать, что это совершенно новая для автовладельцев ситуация, но теперь «временные трудности» носят хронический и системный характер.

Причинами стали разрыв логистических цепочек, нежелание многих западных компаний работать с Беларусью и Россией, сложности с доставкой запчастей из-за того, что фурам, зарегистрированным в Беларуси и России, запретили ездить по Евросоюзу.

Расплачиваются за это не только транспортные компании и станции техобслуживания (СТО), но в первую очередь владельцы легковушек, привыкшие за последние годы к прогрессировавшему сервису.

Клиенты СТО жалуются не только на средний чек, который, по их оценкам, вырос минимум в два-три раза, но также на увеличившееся время сервисного обслуживания. Если раньше замена расходников занимала пару часов, то теперь банальная процедура растягивается на несколько дней.

Так, владелица Nissan Qashqai рассказала корреспонденту «Позірка», что в последний раз замена тормозных колодок, моторного масла и фильтров в ее кроссовере заняла более недели.

Самое неприятное, что за выросшее время ожидания приходится переплачивать самим автомобилистам, поскольку дополнительные человеко-часы, которые машина проводит на подъемнике, пока мастер ищет дефицитные запчасти и комплектующие, включают в итоговый счет.

«Теперь условия диктуют автосервисы, — констатировала автомобилистка. — Мастер уже не предлагает выбрать запчасти, а рекомендует брать, что есть. Гарантии не дают, честно предупреждают: качество «уже не то». В итоге новые колодки в моей машине скрипят, как у старого ЗИЛа. А будешь жаловаться — так в следующий раз СТО откажется обслуживать, потому что тут же собирается очередь из таких же горемык».

С аналогичными проблемами сталкиваются владельцы других автомобилей.

Владелец Suzuki Swift рассказал «Позірку» свою историю. Брестчанину нужно было заменить вышедший из строя механизм для дворников. Официальный сервис предложил решить проблему за две-три недели, предварительно назвав сумму не менее 400 рублей. Однако автомобилисту проще оказалось купить нужную деталь за границей за 70 евро и привезти самому.

Даже государственные СМИ признают проблему. Например, газета «7 дней» написала в одном из репортажей: «Продавцы, когда началась „болтанка“ со стоимостью валют, заложили курс доллара из расчета к рублю 1:5, а то и 1:8. Ситуация стабилизировалась, а цены на запчасти назад не откатили. Вот пример. Для Volkswagen Passat B8 стоимость газораспределительного механизма в Польше составляет 380 злотых (примерно 205 белорусских рублей), у нас — 1130 рублей. А ведь раньше в Беларуси эту запчасть спокойно можно было приобрести за 250 рублей».

Эти частные случаи будет справедливым экстраполировать на всю сферу, о чем говорят данные Белстата. По его сведениям, инфляция за полгода особенно сильно ударила по автомобильной отрасли — среди непродовольственных товаров значительнее всего выросли цены на моторное масло (+59,63%), запчасти к транспортным средствам (+57,39%), легковые автомобили (+39,44%) и моющие средства по уходу за автомобилями (+35,15%).

При этом надо еще учесть: статистическое ведомство включает в свои отчеты лишь некоторые, нетипичные позиции, которые не отражают ситуацию в полной мере. На самом деле кризис, говорят на авторынке, измеряется не только ценой на ремень привода газораспределительного механизма для Lada Largus.

Выручат ли «дружественные» государства?

До войны в Украине большая часть запчастей, расходных материалов и автохимии поступала в Беларусь через Россию. Однако после введения санкций и добровольного ухода ряда западных компаний там тоже столкнулись с дефицитом автокомплектующих.

По данным специалистов крупной площадки по продаже подержанных автомобилей в России Fresh Auto, после 24 февраля доля неоригинальных комплектующих на тамошнем рынке выросла на 20−50%.

Особенно остро ощущается нехватка деталей для двигателей (дефицит оценивается в 65%), моторных масел (50%) и свечей зажигания (40%).

Как прогнозируют эксперты, ситуация вряд ли изменится до 2023 года. Пока же наблюдается рост цен.

Национальное агентство промышленной информации (Россия) зафиксировало, что с марта по июль больше всего подорожали запчасти для китайских автомобилей Haval — в среднем на 93,3%. Для Geely — на 57,7%, для Hyundai — почти на 45%, для Kia — на 20,6%, для Lada — на 33%.

Власти России пытаются решать проблему с помощью так называемого параллельного импорта. Под этим эвфемизмом имеются в виду серые поставки через «дружественные государства».

Раньше за ввоз в страну товаров без согласия правообладателей была предусмотрена административная и уголовная ответственность. Теперь эта норма упразднена, что, по сути, открывает возможности для теневых поставок.

Однако легализация таких схем пока не оправдала себя — потребности автосферы с помощью новых-старых каналов удалось удовлетворить за этот счет всего на 10−15%.

Проблемы России можно смело умножать вдвое для Беларуси. Ведь восточный сосед постарается удовлетворить внутренние потребности, прежде чем поделится дефицитным товаром с братом по несчастью.

Придется ремонтировать машину чаще и платить за это больше

Выходом для Беларуси могут стать поставки запчастей из Евросоюза, однако это затруднено из-за ограничений для белорусских фур в ЕС, особенностей тамошнего законодательства, а также санкций.

Тем не менее ввоз по серым схемам амортизаторов и рулевых реек из Польши, Литвы, Латвии активизировался, о чем косвенно свидетельствуют сводки таможни и Следственного комитета.

В начале августа на белорусско-латвийской границе был задержан грузовик, в котором перевозили автозапчасти. Как выяснили таможенники, фактическая стоимость груза была занижена в десять раз, а перевозчик хотел сэкономить на таможенных платежах почти 350 тыс. рублей.

Другая характерная новость пришла из Брестской области, где расследуют уголовное дело о мошенничестве в крупном размере. Мужчина заключал с клиентами договоры о доставке автомобильных запчастей, но семьдесят человек, обратившихся к нему, заказ так и не получили. Ущерб оценивается более чем в 100 тыс. рублей.

Эти случаи связаны одной логической цепочкой и стали следствием повышенного спроса на дефицитный товар, когда участники рынка готовы рисковать. Нужно ли говорить, что все издержки закладываются в итоговую цену, которую платит потребитель.

Конечно, нынешняя ситуация дает шанс автопроизводителям, которые за последние годы организовали производства в Беларуси, России и Китае.

Однако не все потребности они могут удовлетворить, да и рынок Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода выглядит для них более платежеспособным и привлекательным.

Так что обслуживание автомобилей в Беларуси неминуемо будет становиться все более дорогим, обременительным и менее качественным.

А в условиях, когда поменять машину не получится, как раньше, раз в пять лет, сервис будет играть еще большую роль. Вкупе с дефицитом оригинальных и качественных комплектующих это вынудит ремонтировать автомобиль чаще и тратить на каждый ремонт больше денег.

В таких условиях второе дыхание обретут гаражные мастерские, большая часть которых по-прежнему прячется в тени от налоговой инспекции. А сам автосервис будет становиться все менее качественным, что вскоре станет заметно по дряхлеющему автопарку.

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