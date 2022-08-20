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Белорусских школьников оденут в черную форму?

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  • 20.08.2022, 14:24
Белорусских школьников оденут в черную форму?

Министерство образования подвело итоги «опроса».

Министерство образования подвело итоги онлайн-анкетирования о школьной форме. По официальной информации, в опросе приняли участие более 125 тысяч человек: родителей (75,24%), школьников (15,63%) и педагогов (9,13%).

Участникам анкетирования предлагалось ответить на вопросы о наиболее соответствующей форме для девочек и мальчиков и ее цветах, а также об элементах школьной формы.

В одежде для девочек первое место заняли брюки (23,91%), второе — блуза (20,84%).

У мальчиков лидировали рубашка (25,81%) и брюки (24,63%).

38,71% респондентов проголосовали за черный цвет формы, 12,38% — за серый.

Самым популярным элементом одежды оказались эмблема (27,12%), галстук/бабочка (25,87%) и жилет (25,03%).

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