Как выглядит производственная база обанкротившейся «Могилевсоюзпечать» 20.08.2022, 17:53

Предприятие задолжает кредиторам более пяти миллионов рублей.

На видео производственная база обанкротившегося предприятия «Могилевсоюзпечать», пишет телеграм-канал «Беларусь за МКАДом».

Монополист по реализации газет и другой продукции задолжал кредиторам 5 160 864,45 BYN, в отношении него возбуждено 130 исполнительных производств.

Стоимость имущества должника по бухгалтерскому учету составляет 5 544 580,33 BYN.

В сложном финансовом положении предприятие находится с 2016 года. Денег не хватало, чтобы выплачивать заработную плату работникам. Возможно, распродажа киосков хоть как-то поможет закрыть долги.

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