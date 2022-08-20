В Великобритании бастуют десятки тысяч железнодорожников 20.08.2022, 19:15

Работники железнодорожного транспорта требуют повышения зарплат.

В Великобритании железнодорожники проводят в субботу, 20 августа, очередную забастовку, вторую за три дня. Они недовольны тем, как высокая инфляция, продолжающаяся уже несколько десятилетий, сказывается на их зарплатах, пишет dw.com.

Невыход на работу десятков тысяч железнодорожников не мог не отразиться на работе железнодорожного транспорта в выходные дни: по расписанию ходит лишь пятая часть поездов, а в некоторых районах страны движение остановлено полностью.

Этим летом стачки проходят в ряде отраслей экономики Великобритании. Занятые в них люди добиваются повышения заработной платы и улучшения условий труда, указывает агентство AFP.

Текущая забастовка железнодорожников создала проблемы для туристов, для многочисленных футбольных фанатов и поклонников крикета, направляющихся на матчи, а также для тех, кто собирался отправиться на один из летних фестивалей или в отпуск. Как сообщается, стачка продлится до утра 21 августа.

Организованная 20 августа забастовка железнодорожников последовала за аналогичной стачкой, состоявшейся 18 августа, и забастовкой транспортников Лондона, прошедшей днем позднее.

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