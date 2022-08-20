В Беларуси провалилась вступительная компания? 20.08.2022, 19:27

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Молодежь уезжает учиться за границу.

В Беларуси практически завершается вступительная кампания. Как рапортовало министерство образования, только два белорусских вуза не добрали студентов: 80 свободных мест остались в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии и Белорусском государственном университете пищевых и химических технологий. Между тем после завершения основного набора оставалось около 400 вакантных мест, в 10 вузах провели дополнительный прием, пишет dw.com.

Несмотря на это, министр образования Андрей Иванец, заявил ранее, что нет оснований считать, что белорусские вузы недосчитались абитуриентов из-за отъезда молодежи за границу.

Между тем известный репетитор по физике и математике, руководитель репетиторского центра «100 баллов» Евгений Ливянт на своей странице в Facebook назвал нынешнюю и предыдущую вступительную кампанию в Беларуси провальной:

- По моему мнению, вступительная кампания в вузы провалена второй год подряд. По сообщению министерства образования, план приема на бюджет в вузы выполнен почти на 100%, а на платное на 95%. Что это значит? В вузы приняли практически всех желающих, и еще остались места! В большинстве вузов на большинство специальностей конкурса не было или почти не было. Все это означает, что в вузы пришло очень много студентов, которые не в состоянии усвоить вузовскую программу даже первого курса.

В Польше учится более 11 000 студентов из Беларуси

Тем временем многие белорусские абитуренты предпочли иностранные вузы белорусским. И на то есть разные причины.

- Белорусские вузы мы не рассматривали, прежде всего, из-за нежелания оставаться стране в нынешних условиях. К тому же уровень образования в наших учебных заведениях в последние годы значительно снизился, - рассказывает Наталья (имя изменено). Ее племянница стала студенткой филологического факультета Варшавского университета, обучаться будет бесплатно, поскольку имеет польские корни.

- Варшавский университет - первый в рейтинге польских вузов. Если бы не было шансов поступить туда, выбрали бы другой, менее известный университет, - отмечает собеседница . - Моя племянница давно изучает польский язык и культуру, в будущем она мечтает заниматься художественным переводом.

В прошлом учебном году в Польше обучалось более 11 тысяч студентов из Беларуси, среди иностранных студентов больше только украинцев - 36 тысяч, сообщает сайт Prawo.pl со ссылкой на данные Центра обработки информации Национального исследовательского института Польши.

Белорусы предпочитают государственные вузы Польши

- Желающих уехать учиться в Польшу в этом году больше, и это ожидаемо, учитывая политическую и экономическую ситуацию. Многие родители отмечают, что стоимость обучения в Беларуси сопоставима со стоимостью обучения в Польше, - рассказывает Надежда, сотрудница одного из минских образовательных центров, помогающих белорусским абитуриентам поступать в польские вузы.

Также она отмечает, что многие университеты предоставляют значительные скидки на учебу для студентов из Беларуси и Украины: - Лодзинский университет - 40%, Люблинская политехника предлагает белорусам учиться за половину стоимости.

У некоторых польских вузов есть собственные конкурсы на бесплатные места для лучших абитуриентов. Когда-то казалось, что учиться за границей - привилегия, сейчас это легко и относительно доступно даже для тех, у кого нет стипендий или преференций для бесплатной учебы, которые дает карта поляка, - добавляет Надежда. По ее словам, если раньше белорусы чаще выбирали частные учебные заведения, то сейчас - государственные вузы.

90% абитуриентов в ЕГУ — белорусы

Выросло и количество желающих поступить в Европейский гуманитарный университет (ЕГУ), находящийся в Литве.

- Если в 2021-22 академическом году ЕГУ в рамках основной и дополнительной вступительной кампании зачислил 281 студента, то сейчас только в рамках основного приема мы рекомендовали к зачислению 445 студентов, 381 человек зачислен. Мы связываем эту тенденцию не только с непрерывным развитием образовательного продукта ЕГУ, но и, конечно, с геополитическими факторами, с войной России в Украине, постэлекторальными репрессиями, которые продолжаются в том числе и в Беларуси. Это влияет на интерес родителей и молодежи на получение образования за рубежом в более предсказуемой геополитической обстановке. Более 90% абитуриентов - из Беларуси, есть поступающие из России и Украины, - комментирует руководитель отдела коммуникации и развития Анастасия Родионова.

До 21 августа в ЕГУ идет дополнительный прием на ряд специальностей, некоторые из них совсем новые. По словам Родионовой, вырос интерес к специальность медиа и коммуникации.

- В этом году факультет журналистики БГУ практически отменил возможность поступать на платное отделение и позволяет получать только субсидируемое государством образование - бесплатное. Это значит, что возможности для независимой журналистики будут чрезвычайно ограничены, потому как всем ребятам придется отрабатывать распределение после вуза и чаще всего это СМИ, которые прямо или косвенно зависимы от государства, - отмечает Родионова.

Во время нынешней вступительной кампании журфак БГУ не принимает на платное обучение тех, кто хотел бы заниматься телевизионной, печатной и веб-журналистикой. Девять «платников» берут на специальности «Информация и коммуникация», где готовят пиар-специалистов.

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