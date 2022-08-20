Ученые назвали простые способы улучшить качество сна 20.08.2022, 20:14

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Эксперты объяснили, почему некоторые просыпаются уставшими.

Многим знакомо чувство, когда вы ложитесь спать достаточно рано, чтобы выспаться за 7-8 часов, но на следующий день все равно чувствуете усталость, пишет BGR (перевод - «Фокус»).

Как отмечают эксперты, есть несколько причин, по которым вы можете так уставать. И, если вы устали от постоянной усталости, есть несколько способов, которые вы можете использовать, чтобы перестать испытывать это ужасное состояние каждое утро.

Сон является важной частью нашей повседневной жизни. Хотя у многих возникает соблазн сначала позаботиться о других вещах, а потом отоспаться. Как отмечают ученые, важно всегда высыпаться и давать своему телу время на восстановление, если вы хотите оставаться здоровыми. Конечно, количество необходимого сна может варьироваться от человека к человеку и в зависимости от возраста. Но, в целом, недостаток сна всегда является одной из причин, почему вы всегда устаете.

Но почему мы иногда просыпаемся уставшими, даже если выспались? Когда это происходит, стоит обратить внимание на следующие вещи:

Убедитесь в том, что ваша спальня правильно обустроена, чтобы обеспечивать максимальный отдых. Плохая среда для сна может серьезно повредить спокойному отдыху.

Плохой режим сна также может объяснить, почему вы очень быстро устаете. Избегайте употребления напитков с кофеином за 6 часов до сна. Также проверьте, чтобы ночью в вашей спальне было темно, тихо и прохладно.

Другие факторы, которые также влияют на сон и вызывают усталость включают недостаточное потребление воды и непостоянный график сна. Давайте признаемся, что у каждого из нас возникал соблазн в выходные бодрствовать дольше. Но если вы постоянно пытаетесь понять, почему вы устали, попробуйте придерживаться постоянного графика сна ежедневно. Это окупится в долгосрочной перспективе.

Если вас сильно тревожит, почему вы всегда устаете, вполне возможно, вы часто испытываете беспокойство или депрессию, которые истощают вашу ежедневную энергию. При этом всем, даже небольшие ежедневные занятия могут вызвать у вас чувство усталости, если вы ведете малоподвижный образ жизни. В таком случае, лучше всего обратиться к доктору.

Также есть вероятность, что у вас могут быть проблемы со сном или с домашним животным. Если вы или ваш партнер страдаете от храпа или любого другого расстройства сна, поговорите с врачом, чтобы выяснить причину проблемы и попытаться ее исправить. Если вы спите с домашним животным, то движения вашего питомца ночью также могут мешать хорошо отдохнуть, заставляя вас недоумевать, почему вы так устали.

Не стоит забывать, что с проблемой нужно бороться. Игнорирование ситуации может привести к более долгосрочным проблемам, а постоянное истощение никому не доставляет удовольствия.

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