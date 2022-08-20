закрыть
20 августа 2022, суббота, 21:21
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Лукашенко признался, что включал печатный станок

2
  • 20.08.2022, 20:59
  • 2,806
Лукашенко признался, что включал печатный станок

Диктатор отдал распоряжение председателю Нацбанка.

Во время посещения хозяйства «Журавлиное» Пружанского района Брестской области Лукашенко вспомнил о 90-х в сельском хозяйстве Беларуси, пишет zerkalo.io.

— Была поставлена мною задача, ни в коем случае не мельчить, — сказал Лукашенко, вспоминая 90-е годы. — Если бы мы тогда поделили хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были го-лод-ны-ми. При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. А где брали? А помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты. Девальвация, девальвация… Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Прокоповичу: где не хватит, будем печатать.

— Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные, — продолжил он.

Напомним, с начала независимости Беларуси состоялось три деноминации. Без них один доллар сейчас стоил бы 257,05 миллиона рублей. А средняя зарплата за июнь — 162,65 миллиарда рублей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Обиженные
Обиженные Ирина Халип
Бунт против Путина
Бунт против Путина Владимир Фесенко
Мостов на всех не хватит
Мостов на всех не хватит Владимир Халип
Последний брусок из Дженги
Последний брусок из Дженги Артем Черников