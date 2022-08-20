Лукашенко признался, что включал печатный станок 2 20.08.2022, 20:59

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Диктатор отдал распоряжение председателю Нацбанка.

Во время посещения хозяйства «Журавлиное» Пружанского района Брестской области Лукашенко вспомнил о 90-х в сельском хозяйстве Беларуси, пишет zerkalo.io.

— Была поставлена мною задача, ни в коем случае не мельчить, — сказал Лукашенко, вспоминая 90-е годы. — Если бы мы тогда поделили хозяйства на мелкоту, мы бы погибли сегодня, мы бы были го-лод-ны-ми. При той бедноте мы решили возвращать долги народу. А денег не было. А где брали? А помните ту дикую инфляцию и девальвацию нашей валюты. Девальвация, девальвация… Сегодня я могу уже честно сказать, что тогда я отдал распоряжение председателю Нацбанка Петру Прокоповичу: где не хватит, будем печатать.

— Никому об этом ничего не говоря, мы, конечно, деньги подпечатывали. И отдавали на проекты аграрные, — продолжил он.

Напомним, с начала независимости Беларуси состоялось три деноминации. Без них один доллар сейчас стоил бы 257,05 миллиона рублей. А средняя зарплата за июнь — 162,65 миллиарда рублей.

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