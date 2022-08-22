В детском садике в Минске взорвался баллон с газом 1 22.08.2022, 19:03

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У двоих рабочих, чинивших крышу, тяжелые травмы.

О взрыве в Первомайском районе Минска, в районе улицы Калиновского, в редакцию сообщил читатель. По его словам, это случилось на территории местного детского садика около 16 часов.

Как позднее уточнила «Минская правда» со ссылкой на МЧС, во время ремонта крыши в яслях-саду №286 взорвался 50-литровый газовый баллон с пропаном. Он отлетел примерно на 150 метров.

Травмированы двое рабочих: у одного ожоги 2-4-й степеней туловища, лица, головы, рук и ног (50-60% тела), у другого — ожоги 3-4-й степеней 80% тела. Обоих госпитализировали.

Детей и персонал садика эвакуировали. Из них никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, по результатам проверки будет принято процессуальное решение, добавили в Следственном комитете.

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