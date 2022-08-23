Белорус Виталий Жуковский стал главным тренером футбольного клуба из Казахстана
- 23.08.2022, 9:54
Ранее специалист работал с «Ислочью».
Белорус Виталий Жуковский стал главным тренером футбольного клуба из Казахстана «Атырау», сообщает его пресс-служба. Команда в национальном первенстве занимает седьмое место. В тренерский штаб вошли Павел Плют и Андрей Мисюк.
Жуковскому 38 лет. Ранее белорусский специалист работал с «Ислочью» (2010-2020), с БАТЭ (2021). С борисовчанами тренер попрощался в конце 2021-го — его контракт закончился, а руководство клуба его решило не продлевать (чемпионат страны при нем выиграть не удалось).