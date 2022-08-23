Базанов о провале белорусских клубов в еврокубках: Главное участие

Базанов о провале белорусских клубов в еврокубках: Главное участие4
- 23.08.2022, 14:00
- 1,690
Полковник, разваливший белорусский футбол, спихнул все неудачи на санкции.
Глава Белорусской федерации футбола, полковник Владимир Базанов считает, что из-за санкций белорусским клубам «тяжело добиваться результата в Европе».
Базанов сетует на «дополнительные финансовые расходы на логистику и проживание» (белорусским клубам можно проводить игры в еврокубках только на нейтральных полях), на «матчи без болельщиков», на необходимость из-за всего этого «вносить коррективы в тренировочный процесс».
«А сколько времени уходит на дорогу? — оправдывается спортивный функционер. — Результат отрицательный, но с учетом всех сложностей, которые возникли, важно, что мы продолжаем играть в еврокубках».