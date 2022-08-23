Хакеры взломали российские телеканалы и показали обращение Зеленского

Хакеры взломали российские телеканалы и показали обращение Зеленского4
- 23.08.2022, 19:15
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Это случилось в день Крымской платформы.
Хакеры взломали пропагандистские телеканалы России в день проведения Крымской платформы, сообщает «Новое время».
Вместо российских пропагандистских сюжетов россияне и жители временно оккупированных территорий могли наблюдать обращение президента Украины Владимира Зеленского.
Отмечается, что атаки хакеров подверглись Первый канал, НТВ, Россия 24, Россия культура и другие каналы ЧП ТРК Тонус.
«Пусть каждый из российских чиновников, захвативших драгоценную землю в Крыму, помнит: это не та земля, где им будет спокойно», — сказал в обращении к крымчанам Зеленский.
Затем в эфире РосТВ прозвучала песня «Україна — це ти» и были показаны кадры из украинского Крыма до оккупации.
23 августа в Украине проходит второй саммит Крымской платформы. Из-за полномасштабной войны с РФ мировые лидеры выступают в онлайн-формате.
Крымская платформа — это первая крупная международная переговорная площадка Украины по деоккупации Крыма. В прошлом году учредительный саммит Крымской платформы в Киеве собирал представителей всех стран НАТО и ЕС и вызвал огромное раздражение России. В нем приняли участие 46 международных делегаций.