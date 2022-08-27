Над Гомелем заметили странный вертолет 1 27.08.2022, 15:27

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Два раза в день он пролетает над городом в направлении юго-запада.

Над Гомелем все чаще замечают странный вертолет. Это не военная техника, это небольшой вертолет Ми-2, который скорее всего работает на нужды Министерства чрезвычайных ситуаций.

Два раза в день вертолет пролетает над Гомелем в направлении юго-запада. Ранее сообщалось, что с таких вертолетов МЧС ведет мониторинг водоемов. Но нельзя исключать, что вертолет задействован для мониторинга пожаров или белорусско-украинской границы, пишет «Флагшток».

Позже стало известно, что вертолет принадлежит государственному предприятию «Беллесавиа». Ранее (пока аэродром не был передан российским военным) базировался на аэродроме Боков в Мозырском районе. Сейчас ведет мониторинг пожарной обстановки над лесами Гомельской области.

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