«Пока второго не родишь — никакого мотоцикла!» 29.08.2022, 8:48

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История белоруски на тяжелом Harley-Davidson.

Ольге 34 года. В обычной жизни она жена и мама двоих сыновей. В профессиональной — дизайнер интерьеров. Во всей остальной — байкер. Причем не байкер выходного дня со стаканчиком кофе у «Короны», а настоящий мотоциклист, который на двух колесах и на работу, и по семейным делам, и в командировку в другой город. И все это на брутальном тяжелом Harley-Davidson V-Rod, который принято считать мужским, пишет «Онлайнер».

— Я всегда хотела ездить на мотоцикле. Просто грезила этой мечтой. В юности с подружкой даже тусовались на байкерских слетах. Но муж сказал, что пока не рожу детей, ни о каком мотоцикле не может быть и речи. Три года назад, когда младшему сыну было всего 5 месяцев, я пошла в мотошколу I.Ride, где прошла полный курс подготовки, а затем успешно сдала экзамен в ГАИ на категорию А. Тогда же и купили мой мотоцикл.

— Почему именно Harley-Davidson V-Rod? Это же огромный тяжелый круизер.

— Мне он очень нравился внешне — огромное заднее колесо, эта брутальность. Когда я первый раз села на него, то поняла, что это мое. Не смущали ни габариты, ни мощный V-образный двигатель, ни советы окружающих. После, в дополнение к базовому обучению в автошколе, прошла еще и специальный курс контраварийной подготовки мотоциклистов. А еще у меня 15 лет стажа по категории В. Так что перед вами не зарвавшийся юнец на литровом «спортаче», а вполне себе опытный и адекватный водитель.

— Весь сезон на мотоцикле?

— Фактически да. Примерно с мая по сентябрь. Если погода позволяет, то с апреля по октябрь. Но с нашим переменчивым климатом приходится даже летом пересаживаться на машину — приезжать мокрым на работу как-то не очень комфортно. А если сухо и солнечно, то можно на объекты в Могилев или Витебск сгонять. Причем «дальняки» по Беларуси у меня получаются без остановок, хотя есть владельцы V-Rod, которые жалуются на дискомфорт. Мне с моим ростом в 167 см достаточно удобно.

— Какое отношение у окружающих к девушке на Harley-Davidson?

— Разное. В большинстве своем позитивное. Чаще всего лайк показывают или фотографируют во время движения. Как-то на заправке пытались познакомиться. Дальнобойщики часто сигналят. У нас хорошие добрые люди, но есть и исключения. Бесят мужики, которые пытаются со мной погоняться. Ау, вы нормальные? Сидит в своем BMW с коробкой «автомат» и провоцирует девушку на мотоцикле устроить гонки на городских улицах. Где ваша адекватность? Обычно я пресекаю такие призывы. А еще вопросики дурацкие иногда слышу: почему ты не на мопеде? Много денег зарабатываешь, что такой мотоцикл купила? Некоторые вообще просят прокатить. На всякий случай — у меня мотоцикл одноместный! А еще одна женщина как-то прочитала лекцию, что девушка должна не на мотоцикле разъезжать, а за детьми дома смотреть и мужу борщ готовить.

— Проектирование интерьеров для ресторанов и клубов, индивидуальные проекты квартир и домов, плюс муж и двое детей... Где вы находите время для своего увлечения?

— Мотоцикл — это уже не увлечение, а ритм жизни. Как все происходит у большинства людей? Весь день на работе, а вечером можно и на мотоцикле прокатиться с друзьями. Я же выезжаю утром и передвигаюсь на мотоцикле весь день. А вечером домой к семье. Мотоциклетные тусовки мне не нужны, вообще не понимаю смысла в этом. Считай, free rider. Где-то собираться, стоять и пить кофе, потом куда-то всем вместе ехать, подстраиваться под чей-то темп... Один захочет на запад, другой на восток, третий в туалет... Зачем? У меня — только я, дорога и мой байк.

— Насчет недавно появившихся ограничений на проспекте. Как считаете, ночные «стеклорезы» и уличные гонщики имеют право быть на наших дорогах?

— К этой категории у меня отношение неоднозначное. С одной стороны, это мои коллеги на дороге, а с другой — это большая проблема на этой самой дороге. Из-за неадекватности определенной части сообщества страдают все байкеры. Не так давно ограничили движение мотоциклов в ночное время на участке проспекта Независимости. Понятно, что «прямотоки» ночью спать людям не дают, но из-за одних заложниками ситуации оказались все остальные.

Пускай в меня сейчас полетят камни, но я терпеть не могу этих головорезов на спортивных мотоциклах. Куда вы летите? Это город: тут пешеходы, велосипедисты, дети... Не хватает скорости? Вперед на гоночный трек. Посмотрите, из-за чего происходит множество аварий с участием мотоциклов, — скорость и тупость на дороге. На профильных форумах частенько обсуждаются эти темы. Основной аргумент — автомобилисты нас не видят. А как увидеть того, кто прыгает из ряда в ряд на высокой скорости?

— Хотите сказать, вы всегда соблюдаете скоростной режим и ПДД?

— В городе стремлюсь к 100%, особенно в вопросе скорости. Никогда еще у меня не было штрафа за нарушение скоростного режима в населенном пункте. Мотоцикл не автомобиль, тут нет такой защиты, нет подушек безопасности. Не будешь соблюдать скорость — не сможешь вовремя среагировать и затормозить перед опасностью. Где-то и автомобилисты могут не заметить, особенно женщины и люди старшего возраста. А пешеходы или самокатчики? Наушники в уши, музыку громче, и море по колено. За городом же иногда даю себе вольность. Могу увлечься и превысить. Пару раз штрафы с камер фотофиксации приходили.

— Чего не хватает в ПДД для водителей мотоциклов?

— Трудно сказать, как это сделать с точки зрения закона, но я бы не выдавала права категории А тем, у кого нет опыта управления легковушками (по категории В). Считаю, вначале нужно научиться ездить на автомобиле, почувствовать дорогу, столкнуться с типичными опасными ситуациями, понять механику реакций других водителей, а уж потом можно и на мотоцикл. Ну и ко «вторым номерам» на спортбайках у меня есть вопросы: когда вижу этих девочек в платьях или шортиках пассажирами на мотоциклах, то становится не по себе. Абсолютно беззащитная, без минимальной экипировки, никак не влияет на процесс вождения. Не хочется представлять, что будет с ней даже при легком падении. Над этим нужно задуматься и тому, кто усадил девушку за собой.

— V-Rod — дорогой мотоцикл?

— Мой байк 2010 года выпуска. Мотор — V-twin объемом 1250 см3 и мощностью 121 л. с. До сотни мотоцикл разгоняется за 3,6 секунды. Три года назад его доставили из Америки, на тот момент он обошелся в $9500. Сейчас цены пошли в рост. Недавно муж смотрел объявления, говорил, что цена выросла на три-четыре тысячи. Что касается обслуживания, то трачу около $600 в сезон при пробеге в 6000 км. Серьезных ремонтов или поломок пока, к счастью, не было. Думаю, что это благодаря механику, у которого я обслуживаю свой байк. А вообще, если не Harley-Davidson, то Indian, не менее.

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