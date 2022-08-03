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Экономист: Ответственность за рост цен я бы возлагал на Нацбанк

  • 3.08.2022, 7:53
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Экономист: Ответственность за рост цен я бы возлагал на Нацбанк

Регулятор «умывает руки» перед инфляцией в Беларуси.

Пресс-служба Национального банка сообщила, что рост цен в Беларуси, который наблюдается во втором квартале, связан в том числе с ослаблением белорусского рубля к российскому, ростом затрат на перестройки логистических и производственных цепочек, а также увеличением мировых цен на сырьевые и продовольственные товары.

— С одной стороны, с этими причинами можно согласиться, — говорит экономист Дмитрий Крук в экспресс-комментарии «Салідарнасці». — Однако вопрос в другом.

Импульсы роста цен идентифицировали. Но что вы с ними делаете дальше, как вы с ними будете бороться? Вот об этой части Нацбанк предпочитает не рассуждать.

Исходная проблема, на которой я бы сейчас сконцентрировал внимание, — это то, что действительно есть противоречие, с одной стороны, между задачей стабилизации выпуска: мы находимся в достаточно глубокой рецессии, а с другой, несмотря на это, имеет место высокая инфляция.

В такой ситуации очень важно услышать, каковы приоритеты Нацбанка, и какую динамику инфляции он считает приемлемой. А Нацбанк такой определенности избегает.

Главный вопрос — каковы должны быть монетарные условия и направленность внешней политики: на ужесточение либо на смягчение? Да, действительно, исходные инфляционные импульсы они корректно идентифицируют. А вот то, каким им противостоять, что для этого было сделано и будет делаться, почему-то намеренно убирается с повестки дня.

Поэтому ответственность за высокий уровень инфляции я бы в значительной степени возлагал на Национальный банк. По всем формальным и неформальным критериям.

Позиция: «Есть мощные внешние проинфляционные импульсы и мы не виноваты» — не проходит. Национальный банк — именно тот, кто должен реагировать на эти импульсы, и при тех или иных исходных условиях именно он и должен обеспечивать ценовую стабильность.

Что будет с инфляцией далее, в первую очередь зависит от дальнейших действий самого Нацбанка. Они сейчас пытаются всячески избежать конкретики и определенности по этому вопросу. Понятно, что сегодня ситуация непростая: одновременно мы имеем ситуацию рецессии и ценового давления.

Но именно для решения задачи макростабилизации в непростых условиях, в первую очередь, и существует центральный банк. А не для того, чтобы как справочное бюро пояснять, почему выросли цены.

Если рассматривать как базовый сценарий на ближайшую перспективу, что состав и соотношение проинфляционных и антиинфляционных факторов будет оставаться примерно таким же, как сейчас, а Нацбанк в своей политике ничего менять не будет, то наиболее вероятен вариант нахождения инфляции в диапазоне 15-20%.

То есть инфляция по-прежнему будет очень существенно превышать свой целевой уровнень (6%).

При изменении соотношения про- и антиинфляционных факторов, что может быть связано с изменениями в глобальной экономике, а также интенсивностью проявления санкций, а также при изменениях в политике Нацбанка, возможны отклонения от этого диапазона.

Но риски того, что инфляция будет от диапазона 15-20% уклонятся в более высокую сторону — более существенны, нежели в более низкую сторону. В наибольшей мере, такой перекос рисков в сторону ускорения инфляции связан именно с невнятностью политики Нацбанка.

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