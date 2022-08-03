«Спецоперация» не по плану Олег Белоколос

3.08.2022, 13:45

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Олег Белоколос

Третья мировая война фактически началась.

Россия всерьез в Украине еще ничего не начинала — что-то такое мы все не так давно услышали на современном кремлевском новоязе. Что ж, попробуем разобраться, что именно начинала или не начинала Российская Федерация в Украине и что именно у нее получилось.

Один из самых выдающихся дипломатов Клемент фон Меттерних, который руководил внешней политикой Австрии в бурные времена наполеоновских войн, участвовал в известном Венском конгрессе 1815 года, хорошо разбирался в вопросах войны и мира, говорил: «Прежде чем вступить в войну, великая держава должна обеспечить не только свою военную, но и моральную позицию».

Подготовиться должным образом в военном плане и представить международному сообществу приемлемое и адекватное обоснование своего вступления в войну. Ведь война — это серьезное дело для любого государства. Особенно того, которое заявляет претензии на особый статус в мировом сообществе.

Все потуги путинской России представить хоть какое-то приемлемое обоснование масштабной агрессии против Украины были решительно отвергнуты практически всем цивилизованным миром. Сегодня довольно слабую поддержку действиям Москвы проявляют разве что какие-то маргиналы или откровенные ревизионисты, которые стремятся проверить реакцию мирового сообщества на неспровоцированное нападение на суверенную Украину со стороны ее соседа и попытаться поймать рыбку в мутной водичке или при благоприятном случае добиться для себя каких-то выгод.

Третья мировая война фактически началась

Между тем, сегодняшняя ситуация далеко не уникальна, хотя и требует дальнейшего осмысления. Да, есть основания полагать, что Третья мировая война фактически началась. И то, что боевые действия продолжаются только на территории Украины, вовсе не означает, что огонь конфликта не перекинется через наши границы.

Объективный историк не будет спорить, что на самом деле Вторая мировая началась еще за два года до прихода Гитлера к власти в Германии. А именно — в сентябре 1931 года, когда милитаристская Япония начала вооруженную интервенцию против Китая. Впоследствии образовала на территории оккупированной ею Маньчжурии вроде бы независимое государство Маньчжоу-го, а на самом деле — свой прямой протекторат.

Именно эта ситуация и показательно вялая реакция на нее международного сообщества в лице Лиги Наций наглядно показала слабость международных договоренностей, неподкрепленных силой оружия.

Далее тогдашний мировой порядок начал лавинообразно разваливаться из-за агрессии фашистской Италии против Эфиопии, начала гражданской войны в Испании, на полях которой испытывали свою военную технику Германия и Италия, создания оси Берлин-Рим, подписания Антикоминтерновского пакта между Третьим рейхом и Японской империей, аншлюса Австрии, позорного растерзания Чехословакии, заключения циничного пакта Молотова-Риббентропа о сферах влияния в Европе.

Кульминацией этой затянувшейся вакханалии издевательства над международным правом и моралью стало 1 сентября 1939 года, когда нацистская Германия напала на Польшу, что привело к беспрецедентным жертвам и разрушениям по всему миру.

Казалось, что после капитуляции поджигателей войны в 1945 году мировое сообщество получило прочную прививку против любой масштабной агрессии. Однако послевоенный международный порядок существенно подорвали в 2008 году российско-грузинской войной, а окончательно разрушили в 2014-м, в результате оккупации Россией Крыма и начала агрессии Кремля на Востоке Украины.

К сожалению, много кто в мире не хотел этого замечать. Кто-то откровенно боялся непредсказуемой ядерной России. Кто-то пассивно наблюдал, эгоистично беспокоясь лишь о своем состоянии и надеялся на какой-то компромисс. А кто-то наивно рассчитывал, что агрессию можно остановить самыми лишь экономическими санкциями, резолюциями ООН и решениями международных судов.

Впрочем, после 24 февраля этого года уже для многих понятно, что маховик глобального конфликта уже запущен. Всерьез задумались о защите от вероятного нападения. В частности, НАТО уже однозначно готовится дать адекватный отпор потенциальной российской агрессии.

План и «спецоперация» Кремля

Как известно, так называемая спецоперация тоже идет совсем не по плану. Как язвительно отметил известный русский национал-патриот, генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов, в феврале армия РФ поехала на войну в Украину, как на «танковый биатлон». Не было обеспечено ни прикрытие с воздуха, ни необходимая логистика. Бестолковая тактика и уровень командования поражали своей некомпетенцией. Поэтому российские танковые колонны были полностью уничтожены под Киевом.

Сейчас же постоянное давление на наши позиции требуют от тыловых служб поставки огромного количества боеприпасов. По некоторым оценкам, в армии РФ накануне нападения на Украину было около 15 миллионов снарядов и она уже израсходовала примерно 5-6. Не хватает и человеческих ресурсов. Не случайно Москва требует от областей, граничащих с нашим государством, создания так называемых «батальонов поддержки», которые должны быть укомплектованы местными жителями в возрасте до 60 лет и оказывать материально-техническую помощь подразделениям Вооруженных сил РФ.

По мнению экспертов, учитывая огромные потери военной техники на данный момент, России потребуется от трех до десяти лет, чтобы восстановить количество ракет, авиации и бронетехники до февральского уровня. А если война будет продолжаться — то значительно больше. Более того, западные санкции в сфере технологий могут сделать потери современного вооружения не подлежащими восстановлению в принципе. Ведь почти все современное оборудование на военных заводах западного производства, в том числе — и то, что было приобретено до 2014 года. Без поставок запасных частей и комплектующих объемы производства современных вооружений будут постоянно снижаться. А само вооружение будет все более некачественным и устаревшим.

Уже понятно, что Россия и ее вооруженные силы оказались не готовыми к современной войне и могут достигать хоть какого-то временного успеха лишь имея более чем значительное превосходство в военных силах и средствах.

Общаясь исключительно с компрадорами, что зарабатывали состояние на теневых сделках с РФ, откровенным криминалом и разного рода коллаборационистами, российские спецслужбы так и не поняли, чем стало украинское общество за годы Независимости и какие качества приобрело.

Младший партнер Китая

В некоторых российских кругах, приближенных к выработке решений в сфере внешней политики, сейчас понемногу появляется определенное понимание, что вследствие своих же действий РФ приближается к «роли младшего партнера Китая». Также — стороннего наблюдателя за активностью Турции, которая «перестраивает не только Закавказье, но и собирается перестроить Среднюю Азию». Поэтому сегодняшняя кремлевская клика уже вряд ли может сойти со спирали дальнейшей эскалации военного конфликта с Украиной.

К тому же, экономика РФ оказалась не готовой к длительному сопротивлению со стороны нашего государства. В условиях введения антироссийских санкций она требует дополнительных мобилизационных мер для обеспечения продолжения войны против Украины. Руководство страны-агрессора явно настроено на длительное противостояние. Вероятно, понимает, что Украина не пойдет на условия, выгодные Кремлю.

Убедительным свидетельством этого стало недавнее подписание президентом РФ закона о специальных мерах в экономике, что позволяет регулировать трудовые отношения для обеспечения военных операций за рубежом. Также — устанавливать сверхурочные условия труда и запрещать компаниям, независимо от формы собственности, отказываться от государственных контрактов. Cпециальные меры включают временную расконсервацию мобилизационных мощностей и объектов, разбронирование материальных ценностей государственного резерва и проведение закупок у единственного поставщика для выполнения государственного оборонного заказа и формирования запасов. Этот закон прямо касается войны РФ против Украины. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать соответствующую пояснительную записку.

Есть и еще один дополнительный момент, который поддерживает и будет подпитывать дальше агрессию Кремля – в РФ уже появились группы влияния, заинтересованные в войне. Эти персонажи, приближенные к Кремлю, зарабатывают на ней новые привилегии и огромные деньги, а также хотят больше получить из бюджета от настоящего или имитированного импортозамещения.

Уроки за пять месяцев войны с путинской Россией

Первое, в очередной раз в истории подтвердилось, что страна, где грубо и массово нарушаются права человека, где несменяемость власти становится укоренившейся традицией и где в основу внешней политики укладывается искаженная концепция Realpolitik, что по сути провозглашает презрение к моральным принципам и общепринятым нормам, рано или поздно становится угрозой мира и мировой безопасности.

Второе, почти безнаказанность России после оккупации Крыма и начала военных действий на Востоке Украины, вялая реакция на это мирового сообщества, ограниченные санкции и довольно странная украинская политика продолжения торговли и поддержания дипломатических отношений со страной-агрессором, фактически поощрили Москву к широкомасштабному вторжению. В Кремле явно рассчитывали на то, что Харьков, Одесса и Киев падут через несколько дней, а впоследствии обстоятельства вынудят любое украинское руководство к какой-то капитуляции.

Третье, практически все предвоенные прогнозы исходили из того, что сегодняшний хозяин Кремля и всея России, несмотря на нескрываемую злость на Украину и Запад, все же способен взвешивать плюсы и минусы и предвидеть последствия собственных действий. Но оказалось, что президент РФ принимает иррациональные решения, не соответствующие нормальной логике. Иными словами, ядерной державой, которая ведет войну против нас, руководит ультрареваншист и русский великодержавец, основу мышления которого составляет сочетание ностальгии по мнимому величию России и причудливых грез о ее восстановлении, густо замешанных на ненависти ко всему украинскому и крепко приправленных популярными среди бывших кагэбистов и люмпен-пролетариев из соцсетей, теорий всемирных заговоров и верой в так называемое «мировое закулисье».

Четвертое, российский истеблишмент, хотя и потерял много чего вследствие персональных и иных санкций, но еще больше напуган возможными репрессиями в случае нелояльности к Кремлю. Несмотря на отдельные примеры несогласия, сейчас подавляющее большинство россиян полностью одобряет действия власти и войну против Украины, а единичные протесты не находят массовой поддержки. Общие настроения могут начать меняться, в частности — вследствие серьезного военного поражения. По всей вероятности, сегодняшнее нежелание властей идти на действительно массовую мобилизацию, очевидно рассматриваемое им исключительно как крайнее средство, среди прочего связано с опасениями массово раздавать оружие в руки рядовым россиянам.

Пятое, у России есть огромные ресурсы, но они не бездонны и со временем могут иссякать. Режим Путина внешне пока достаточно крепкий и откровенно провозглашает своей целью уничтожение Украины как независимого государства. Однако круг тех, кто видит, что все, что лично лелеял хозяин Кремля, оказалось, мягко говоря, не таким уж надежным, со временем будет расширяться и внутренняя неуверенность также будет расти.

Наши партнеры не только на Западе, но и во всем мире, сплачиваются вокруг поддержки Украины. И если администрация Байдена сможет показать, что украинская армия имеет успехи, а не вязнет в затяжной войне, поддержка со стороны Соединенных Штатов уже точно станет одним из основных принципов американской внешней политики.

Сегодня в Украине один из важнейших вопросов: когда закончится война? Очевидно, что устанавливать здесь какие-то временные рамки явно нецелесообразно. Очевидно, что худший сценарий для нас – это так называемый долговременный «замороженный конфликт». Высасывание из страны и так уже ограниченных ресурсов, отпугивание инвесторов и выталкивание части нашего населения на пути безвозвратной эмиграции.

Не надо также забывать, что украинско-российская война — это не просто вооруженный конфликт между двумя соседними государствами. Сегодня, через пять месяцев противостояния, уже понятно, что оно в своей основе имеет важнейший вопрос – само существование Украины и украинцев. За это мы боремся.

Это далеко не все. Как справедливо отметил один ветеран американской разведки: «Второй целью войны со стороны Украины является добиться справедливого возмездия за многочисленные военные преступления России. Убийства, изнасилования, грабежи и умышленные нападения на мирных жителей, настроили украинцев против компромисса и мотивировали сильное стремление к справедливости. Эти бескомпромиссные цели вовлекают Россию и Украину в войну на истощение со слишком малой надеждой на урегулирование путем переговоров. Война будет продолжаться до тех пор, пока соотношение военной мощи не заставит ту или иную сторону вновь скорректировать свои военные цели».

Древнеримский философ, политик, оратор и писатель Марк Туллий Цицерон считал, что «цель войны — иметь возможность жить невредимым в мире». То есть жить в мире, где мир будет относительно стабильным и где угроза войны, по меньшей мере — в более близкой и среднесрочной перспективе, не будет восприниматься как неотвратимая.

Мы в Украине должны понять, что такой мир будет достижим только в рамках нового общеевропейского, а то и мирового консенсуса, который, к сожалению, пока что даже и не просматривается

И здесь вряд ли можно дать какой-то реалистичный прогноз. Ведь, политикой руководят живые люди. А как справедливо отметил популярный ныне автор резонансной книги «Черный лебедь» Насим Талеб: «Человеческого поведения не спрогнозируешь». Единственное, что можно сказать с уверенностью – это то, что внешние политико-дипломатические контуры двух лагерей стран-оппонентов уже можно увидеть. В частности — в Украине и Тайваньском проливе, а подготовка к очередной фазе глобального противостояния уже несомненно началась.

Олег Белоколос, Gazeta.ua

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