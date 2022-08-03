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Белорусам вернут возможность сдавать тест TOEFL по английскому языку

  • 3.08.2022, 23:41
Белорусам вернут возможность сдавать тест TOEFL по английскому языку

Но есть нюанс.

Представитель компании ETS, занимающейся организацией теста по английскому языку TOEFL, сообщил ВВС, что белорусы и россияне смогут снова записываться на экзамен, начиная с 4 августа.

«Начиная с 4 августа, ETS вносит изменения в свою политику от марта 2022 года и теперь будет позволять экзаменуемым в России и Беларуси регистрироваться для сдачи TOEFL iBT Home Edition, TOEFL Essentials и домашней версии GRE, если для этого у них нет каких-либо финансовых препятствий», – говорится в заявлении компании.

Там отмечается, что из-за российского вторжения в Украину в России и Беларуси впредь нельзя сдавать TOEFL лично. Но граждане этих стран смогут лично сдать TOEFL в другой стране, «если у них не будет никаких финансовых препятствий или проблем с дорогой».

Ранее стало известно, что организаторы международного экзамена по английскому языку TOEFL запретили сдавать его гражданам России и Беларуси. Регистрацию на экзамен невозможно пройти, если обозначать гражданство этих стран.

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