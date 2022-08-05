«Напялить бы этот жилет на того, кто его утвердил» 6 5.08.2022, 12:34

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Что думают белорусы об обязательных элементах школьной формы.

«Вы уже знаете, какой будет школьная форма у ваших детей? И если пойдете ли на школьные ярмарки, то что планируете там купить?» — такие вопросы ex-press.by задал родителям, которые уже начали готовиться к школе, но еще не знают, какие элементы обязательной школьной формы им нужно купить.

Александр, Борисов:

— В школьном чате кошмар. Одни родители хотят быстрее выполнить распоряжение администрации и купить детям форму. Другие тоже самое хотят, но просто купить и не думать об этом. Но не решаются, потому что распоряжения не было. Третьи ничего не хотят: пусть все идет своим чередом, будь, как будет. Четвертые хотят скандалить, если на них будут давить с формой. Все сейчас на нервах. Недоверие ко всему, что связано и со школой, и с государством. В этом во всем жалко только детей, они чувствуют нервы, но не все понимают, от чего они.

Елена, Жодино:

— Мы учимся в СШ№6 Жодино, у меня дети в разных классах, и ни одному не известно, что там за форма или «элемент» будет. Говорят, что после 15 августа узнаем. Знать бы, еще сколько на эту забаву денег отложить к концу месяца. Очередное издевательство. А на школьные базары не хожу, для меня эти ярмарки всегда были какой-то непонятной фигней. Все дороже, выбор никакой, зато песни и пляски на всю округу.

Иван, Жодино:

— В Жодино в школах обязательный жилет, каждая школа требует эти жилетки своего цвета. А моей дочке категорически не идет голубой цвет. Но никого не волнует! Надо же «Світанак» поддержать. Напялить бы этот жилет на того, кто его утвердил. Никого не приглашали на обсуждение, как обычно, руководство снова за всех все решило.

Катерина, Жодино:

Учится дочка в женской гимназии, последние годы здесь были попытки форму ввести. И заставляли покупать у одной брестской фирмы, прямо в гимназии устраивали «базар-вокзал», примерочные. Теперь там вот такие объявления рассылают:

«Уважаемые родители! Напоминаем вам, что в гимназии введен единый стиль в одежде для учащихся. Форма учащейся женской гимназии — это (на выбор):

жилетка темно-синего цвета, юбка темно-синего цвета,

брюки темно-синего цвета,

сарафан темно-синего цвета,

жакет темно-синего цвета,

рубашка или блузка белого цвета.

В холодное время года допускается гольф белого цвета, кофта или кардиган темно-синего цвета. Кроссовки и другая обувь на массивной подошве недопустима.

Обязательным элементом является галстук с эмблемой гимназии!

Покупая одежду девочкам к новому учебному году, учитывайте требования, перечисленные выше. Одежда в клетку, полоску, другого цвета, с рисунком, спортивного плана, из джинсы недопустима!

Также напоминаем, что у девочек будет возможность надеть любимые наряды в специально отведенные для этого дни».

Евгения, Жодино:

— На школьные ярмарки не хожу. Ну что там такого, чего нет в магазинах сейчас? Главная проблема — деньги. Поэтому все письменные принадлежности в «фикс-прайс» покупаю. Одежду стараюсь по знакомым «немного б/у» собрать.

А наша Гимназия № 1 г. Жодино разослала предупреждение родителям: «С 1 сентября 2022 года обязательное наличие и соблюдение формы делового стиля. В гимназии принято решение об элементе формы делового стиля: синий жилет и эмблема гимназии (значок)». Вроде это правило было и прежде. Просто такого шума не было до этого по форме. Значит, будут следить за детьми и нервы всем нам драть.

Елена, Борисов:

— Работаю в школе. Официального письма от Минобразования или еще откуда про форму НЕТ! Как и нет ничего о наказании за «неношение формы». Зачем разводить панику, родители?! Хотя понимаю — это администрации школ подогревают. Меня это злит! Если моим детям будут делать замечания за то, как они одеты, отведу их к классным руководителям и скажу: «Одевайте сами», устрою бунт.

Аноним:

— В нашей школе пока оставили просто деловой стиль, но по родительским чатам уже раскидали сообщения, что нужно будет приобрести какой-то значок с символом школы. Стоимость в районе 3-4 рублей. Форму, вроде как, хотят ввести через год.

Ксения, Борисовский район:

— Одинаковый элемент в нашей школе, слава богу, это значок. 2,5 рубля стоить будет, но это не точно. Все вещи из-за него будут порваны. Очень непрактично придумали. Да и вся эта затея какая-то очень «советская». На школьный базар не поеду, там всегда все дорого. Из больших скидок — только цифры, которыми они написаны, остальное — ерунда.

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