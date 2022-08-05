Военный эксперт: У Лукашенко пистолет возле виска заряжен

Военный эксперт: У Лукашенко пистолет возле виска заряжен5
- 5.08.2022, 20:37
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Ему некуда бежать.
В Беларуси все готово для войскового удара по Украине и открытия северного фронта.
Об этом в эфире львовского телевидения заявил военный эксперт Петро Черник.
«Нельзя считать, что враг не нападет. Нужно считать, что враг нападет в обязательном порядке. Вместе с тем, нужно делать все возможное, чтобы, когда он нападет, эта война была для него неприемлемой. Я исповедную философию жесткого политического реализма, а в данном случае военного реализма, что Украина для них (режима Лукашенко и России) неприемлема – они могут ударить где угодно. По моему мнению, белорусское направление, несмотря на то, что оно еще не является рабочим на данный момент, также является угрожающим», – рассуждает эксперт.
«У Лукашенко пистолет возле виска заряжен, ему некуда бежать, он нелегитимный и нелегальный одновременно по всем возможным точкам зрения. Это заставит его ударить с севера. Нельзя легкомысленно относиться к любому участку. Наши будущие успешные контрнаступательные действия на Херсонщине могут стать триггером, спусковым крючком для того, чтобы произошел удар с севера, к этому нужно серьезно готовиться», – отметил Черник.