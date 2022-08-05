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США готовят военную помощь Украине на $1 миллиард

  • 5.08.2022, 22:26
США готовят военную помощь Украине на $1 миллиард

Что передадут.

США уже работают над новым пакетом военной помощи для Украины. Его размер, по словам американских чиновников, может составить 1 млрд долларов.

Об этом сообщает Reuters.

По словам трех источников издания Reuters, американский президент Джо Байден еще не подписал указ о новом пакете помощи, поэтому его наполнение и стоимость может меняться.

Как отметили чиновники, если пакет помощи подпишут в его нынешнем виде, то Украина получит боеприпасы для дальнобойных артиллерийских систем HIMARS и зенитно-ракетных комплексов NASAMS. Также в новый пакет помощи должны войти 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

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