Войска РФ готовятся к самоубийству в Херсонской области 3 6.08.2022, 13:58

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В ВСУ раскрыли замысел врага относительно «наступления».

Российские оккупационные войска перебрасывают большое количество техники в Херсонскую область с намерениями идти в наступление на правом берегу Днепра. При этом командование путинской армии понимает, что спустя несколько дней активных действий столкнется с дефицитом боеприпасов.

Таким образом подобная тактика вражеской армии может оказаться для нее самоубийственной. Об этом в Telegram сообщает Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

По информации ВСУ, оккупационные войска начали проявлять активность на Херсонском плацдарме. В частности, была предпринята неудачная попытка наступления в направлении Лозовой.

«В последние сутки продолжается сосредоточение сил и средств на Николаевском и Криворожском направлениях, что только подтверждает версию о намерении оккупантов не только держать оборону и блокировать контрнаступление ВСУ, но и вести контрнаступательные и наступательные действия», – говорится в сообщении СтратКом ВСУ.

За последние несколько дней было замечено перекидывание на Херсонское направление большое количество российской техники, в частности дальнобойная артиллерия 203-мм САУ 2С7 «Пион».

В свою очередь, увеличение количества оккупантов на правом берегу Херсонской области и отсутствие налаженной системы обеспечения, прежде всего в связи с отсутствием полноценной логистики, необходимого количества складов, а также регулярное уменьшение имеющихся складов с БК, переход к интенсивным боевым действиям у оккупантов на этом участке фронта может задержаться.

В то же время не исключается, что командование армии РФ погонит личный состав на убой.

«Позиция российских оккупационный войск и их намерение идти в наступление на правом берегу Херсонской области предельно самоубийственна. Они накопили на сегодняшний день такую массу сил и средств, которые будут иметь какой-то ситуативный успех в самом начале своего движения. Но это движение в гору под очень, очень крутым углом. И когда вся эта масса оступится, она покатится вниз», – заявили в ВСУ.

Напомним, военная разведка Великобритании заявила, что российские войска продолжают концентрировать силы во временно оккупированных южных регионах Украины. Таким образом путинская армия готовится к контрнаступлению Вооруженных сил Украины.

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