Стало известно, как выглядит самая дорогая квартира в «Минск Мире»1
- 6.08.2022, 14:30
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Общая площадь жилья составляет 124 квадратных метра.
Журналисты realt.by решили посмотреть, как выглядит самое высокое по цене жилье в квартале «Минск Мир». Сейчас в этом районе продаются тысячи разнообразных квартир. Большинство из них, правда, не имеют отделки, но есть и готовые варианты. Внимание привлекла эта стильная четырешка в доме «Диадема» на Аэродромной.
Эта двухуровневая квартира расположена в доме № 32 по улице Аэродромной. Многоэтажка под названием «Диадема» появилась в «Минск Мире» в числе первых — в 2017 году. Выставленная на продажу квартира находится на 17−18 этаже.
Общая площадь жилья составляет 124 квадратных метра. Высота потолков — 2.78.
На первом этаже квартиры расположились кухня-гостиная, три спальни, два санузла (один с ванной, второй с душевой кабиной) и гардеробная.
На втором этаже, куда ведет легкая винтовая лестница, нашлось место для комнаты отдыха.
Из небольшого помещения с диваном и телевизором можно попасть на открытую террасу.
На крыше новостройки разместились шезлонги, зонт от солнца, подвесное кресло.
В объявлении отмечается, что квартира продается с мебелью и бытовой техникой.
Более того, в стоимость входит и машино-место в подземном паркинге.
Стоимость квартиры — 295 тысяч долларов.