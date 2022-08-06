Игорь Эйдман: Российские военные слиняют из Украины 1 6.08.2022, 16:09

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Игорь Эйдман

Это дело нескольких месяцев.

Российский политолог Игорь Эйдман в общении с читателями «Главреда» ответил на вопрос, когда и чем закончится война в Украине:

— Война на долгие годы не затянется, но на долгие месяцы – вполне вероятно. Закончится она, конечно, проигрышем России.

Думаю, война завершится тем, что падет режим Путина, и российские войска слиняют из Украины. Я в этом абсолютно убежден, потому что путинский режим изолирован, фактически он один пытается противостоять всему западному миру. А западный мир – это бо́льшая часть мировой экономики, это контроль над большей частью международных институтов, мировым банковским, кредитным и инвестиционным рынками и пр. Россия не сможет так долго сопротивляться.

При этом Запад будет наращивать помощь Украине, что уже происходит. Я много спорил и неоднократно был обруган своими знакомыми украинцами за позицию Германии – они почему-то были уверены, что злонамеренные хитрые немцы пытаются обмануть и не помогать им. В действительности, на Западе, в частности, в Германии, не делают резких движений никогда. Любое действие там требует подготовки. В итоге, как мы видим, из Германии уже пошло в Украину и оружие, в том числе тяжелое, и санкции против России стали вводиться, и от российских энергоносителей уже отказываются. Просто на это нужно время.

Если война не прекратится, то пик военной и экономической помощи Украине со стороны Запада будет в лучшем случае в конце этого года, а так в начале следующего года. К этому момента Украина будет обеспечена абсолютно современным западным оружием, украинские военнослужащие пройдут курс обучения и будут уметь использовать это оружие, армия будет переходить на западные стандарты и прочее.

Все это неизбежно приведет к поражению России в этой войне, потому что во многих войнах последних десятилетий западное оружие било советское и российское. Это было и в арабо-израильских войнах, когда все эти МиГи и российские танки утилизировались сотнями с помощью западных самолетов и другой техники. Так было везде. Например, когда в Сирии вагнеровцы столкнулись с американцами, американцы их просто утилизировали, даже не марая рук, с помощью беспилотников.

Так что все это неизбежно, но на это уйдет много времени. Однако не годы, а месяцы.

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