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ВСУ показали зрелищное уничтожение российского «Урагана»

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  • 6.08.2022, 16:36
  • 4,672
ВСУ показали зрелищное уничтожение российского «Урагана»

Украинская «Фурия» навела огонь артиллерии на оккупантов.

Воины из 28-й отдельной механизированной бригады имени «Рыцарей Зимнего Похода» отчитались об уничтожении вражеского РСЗО «Ураган», который используется рашистами для обстрела жилых кварталов мирных украинских городов.

Зрелищное уничтожение вражеской РСЗО удалось зафиксировать на видео.

Как рассказали военные, для управления огнем артиллерии был привлечен украинский БПЛА «Фурия», который и обнаружил позиции российских оккупационных войск на южном направлении.

«Фурия – это богиня мести. О ней слышали из древнеримской мифологии, и живет она в украинском небе. Ее миссия четкая: найти врага и направить на него огонь», – написали украинские защитники.

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