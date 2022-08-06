Появился еще один признак готовящегося контрнаступления ВСУ 6.08.2022, 20:10

Контрнаступление ожидается в двух областях Украины.

Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.

Соответствующее заявление сделала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «24 канал».

«Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения», – отметила она.

По словам Верещук, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это значит, что люди прислушиваются к призывам.

«Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться», – добавила министр.

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