Появился еще один признак готовящегося контрнаступления ВСУ
- 6.08.2022, 20:10
Контрнаступление ожидается в двух областях Украины.
Вооруженные силы Украины готовятся идти в контрнаступление на юге, в связи с чем жителей Херсонской и Запорожской областей призывают немедленно эвакуироваться.
Соответствующее заявление сделала министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук, передает «24 канал».
«Мы готовимся идти в контрнаступление. Наша армия еще раз просит помочь с эвакуацией гражданского населения», – отметила она.
По словам Верещук, ежедневно фиксируют выезд 1000 – 1200 человек с этих территорий, а это значит, что люди прислушиваются к призывам.
«Люди едут, и едут все больше. Я благодарна тем семьям, которые осмеливаются и садятся волонтерам в транспортные средства, используют эвакуационные поезда и автобусы, все, что только можно, чтобы выбраться и адаптироваться», – добавила министр.