В Кобрине резервисты отказались участвовать в военных сборах
- 7.08.2022, 9:47
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Жители города проигнорировали повестки военкомата.
5 августа в суде Кобринского района был оглашен приговор резервисту Владимиру Бенчаку за уклонение от явки на сборы, которые проводил в мае Кобринский военкомат.
Бенчак наказан штрафом 80 базовых величин, что составляет 2 560 рублей, передает «Радыё Рацыя».
Государственный обвинитель, старший помощник прокурора Кобринского района Александр Шиковецкий предложил наказать Бенчака для перевоспитания трехмесячным арестом.
«Доход в семье получает только его жена, есть малолетний ребенок. Поэтому назначение имущественного наказания ухудшит и состояние семьи. Поэтому наказание возможно в виде ареста», — предложил помощник прокурора.
Наказание, вынесенное судьей Алексеем Кмитом, избрал сам себе безработный Владимир Бенчак, предоставивший врачебную справку: «А зачем вы мне арест назначаете? Я не согласен. Назначьте мне штраф».
Судья ВАлексей КмитаВ удовлетворил пожелание подсудимого и вынес решение о наказании Бенчака штрафом в 80 базовых.
Больше «посчастливилось» второму резервисту-кобринцу Вадиму Казакевичу. Он наказан судьей Александром Бабаскиным штрафом 50 базовых величин по одноименной статье еще 27 июля.