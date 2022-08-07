В Кобрине резервисты отказались участвовать в военных сборах 7.08.2022, 9:47

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Жители города проигнорировали повестки военкомата.

5 августа в суде Кобринского района был оглашен приговор резервисту Владимиру Бенчаку за уклонение от явки на сборы, которые проводил в мае Кобринский военкомат.

Бенчак наказан штрафом 80 базовых величин, что составляет 2 560 рублей, передает «Радыё Рацыя».

Государственный обвинитель, старший помощник прокурора Кобринского района Александр Шиковецкий предложил наказать Бенчака для перевоспитания трехмесячным арестом.

«Доход в семье получает только его жена, есть малолетний ребенок. Поэтому назначение имущественного наказания ухудшит и состояние семьи. Поэтому наказание возможно в виде ареста», — предложил помощник прокурора.

Наказание, вынесенное судьей Алексеем Кмитом, избрал сам себе безработный Владимир Бенчак, предоставивший врачебную справку: «А зачем вы мне арест назначаете? Я не согласен. Назначьте мне штраф».

Судья ВАлексей КмитаВ удовлетворил пожелание подсудимого и вынес решение о наказании Бенчака штрафом в 80 базовых.

Больше «посчастливилось» второму резервисту-кобринцу Вадиму Казакевичу. Он наказан судьей Александром Бабаскиным штрафом 50 базовых величин по одноименной статье еще 27 июля.

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