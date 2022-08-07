В ЖКХ рассказали, как будут вскрывать квартиры белорусов без ведома хозяев 2 7.08.2022, 11:15

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Раньше для этого было обязательным присутствие собственника или нанимателя.

Недавно работников ЖКХ наделили новыми полномочиями, позволяющими вскрыть дверь в квартиру без согласования с владельцем, чтобы устранить серьезную аварию. Как эти нововведения будут реализовываться на практике, рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер Минского городского жилищного хозяйства Вячеслав Батура, передает агентство «Минск-Новости».

Согласно новому постановлению Совмина коммунальные службы в случае серьезных аварий получили право проникать в закрытые квартиры под наблюдением чиновника из местной администрации. При этом представители жилищных служб, попавшие в квартиру в отсутствие хозяев, несут ответственность за жилье и имущество до их возвращения.

Как рассказал Батура, такие нововведения нужны для того, чтобы как можно быстрее попасть в аварийную квартиру. Раньше для этого было обязательным присутствие собственника или нанимателя, но теперь, если ключи есть у соседей, друзей, родственников, которые могут быстро открыть дверь, можно будет прибегнуть к их помощи.

Если же ключей в распоряжении не окажется, доступ в квартиру возможен только по совместному решению представителей администрации района, организации ЖКХ, милиции в присутствии соседей или иных лиц (родственников, знакомых владельца).

— Для вскрытия замка будут привлекаться специализированные организации, что позволит минимизировать повреждения двери. Ломать ее, разумеется, не станут, — заверил главный инженер.

Впоследствии коммунальники будут обеспечивать сохранность квартиры и имущества в ней до прибытия владельца.

Специалист, открывший замок, его же и закроет после проведения необходимых ремонтных работ службой ЖКХ. Кроме того, на двери оставят уведомление с указанием даты, причины вскрытия и контактных телефонов. По возвращении собственнику все объяснят, в том числе порядок возмещения ущерба, если таковой был причинен. За разъяснениями можно будет обратиться и в органы внутренних дел.

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