Где любят отдыхать белорусы? 1 7.08.2022, 14:15

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Предпочтения зависят от места жительства и возраста.

Жители нашей страны предпочитают отдыхать на природе. К такому выводу пришли в Институте социологии НАН Беларуси, изучив результаты телефонного опроса.

«Абсолютное большинство респондентов (88,2%) рассматривают Беларусь как потенциальное место для своего отдыха. Более половины опрошенных (53,5%) путешествуют по Беларуси один или несколько раз в год. Предпочитают путешествовать по стране реже одного раза в год 31,3% участников опроса. Минчане несколько чаще путешествуют по Беларуси по сравнению с жителями других населенных пунктов (93,4% минчан и 84,8% жителей республики отметили, что путешествуют по Беларуси)», — говорится в сообщении Института социологии.

Результаты опроса демонстрируют, что жители Беларуси более всего любят отдых на природе, включая кемпинг (61,2%), в топе также отдых на пляже и рыбалка (37,4%). Ездят по историческим местам, посещают музеи и выставки 27,6% опрошенных, 25,4% предпочитают активный и спортивный отдых. А около 10% белорусов выбирают экстремальный отдых.

Предпочтения зависят и от возраста: молодежь выбирает активный, спортивный и экстремальный отдых, а люди старшего возраста любят посещать религиозные и исторические места.

Опрос проводился во всех областных городах и Минске, районных городах и сельских населенных пунктах. Объем выборочной совокупности — 1000 респондентов (ошибка выборки — ±3,1%).

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