Андрей Шарендо: Нельзя останавливаться, люди в нас верят! 1 7.08.2022, 21:20

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Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» призвал бороться за освобождение политзаключенных.

Сегодня в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку Беларуси. Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо призвал бороться за освобождение политзаключенных.

Напомним, супругу Андрея Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы. В колонии против нее возбудили новое уголовное дело. В апреле она получила еще один год колонии.

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