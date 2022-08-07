Андрей Шарендо: Нельзя останавливаться, люди в нас верят!1
- 7.08.2022, 21:20
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Активист «Европейской Беларуси» призвал бороться за освобождение политзаключенных.
Сегодня в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку Беларуси. Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо призвал бороться за освобождение политзаключенных.
Напомним, супругу Андрея Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы. В колонии против нее возбудили новое уголовное дело. В апреле она получила еще один год колонии.