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Андрей Шарендо: Нельзя останавливаться, люди в нас верят!

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  • 7.08.2022, 21:20
  • 2,480
Андрей Шарендо: Нельзя останавливаться, люди в нас верят!
Андрей Шарендо

Активист «Европейской Беларуси» призвал бороться за освобождение политзаключенных.

Сегодня в Вильнюсе состоялся митинг в поддержку Беларуси. Активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо призвал бороться за освобождение политзаключенных.

Напомним, супругу Андрея Полину Шарендо-Панасюк осудили на два года лишения свободы. В колонии против нее возбудили новое уголовное дело. В апреле она получила еще один год колонии.

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