Ученые попытались узнать, жульничали ли древние римляне при игре в кости 8.08.2022, 8:39

Теперь у них есть возможный ответ на эту загадку.

Во времена Римской империи люди играли в несколько игр, где нужно было бросать кости. Игральные кости изготавливали из собственно костей, металла или глины, и на их гранях были изображены символы, обозначающие числа, как и на современных, пишет Naked science.

Но древнеримские кости заметно отличались по форме: они нередко были удлиненными, уплощенными или других странных форм, в том числе в виде кривобокого куба.

Безусловно, древние римляне знали геометрию и могли сделать ровный кубик. Чтобы ответить, зачем же они изготавливали кривобокие кости, исследователи изучили 28 игральных костей того периода и обнаружили, что у 24 ассиметричных костей расположение чисел на их гранях оказалось не случайным, а закономерным. Значки, обозначающие единицу и шестерку, часто присутствовали на больших противоположных поверхностях.

Поскольку асимметрия игральной кости может повлиять на вероятность того, что какая-то грань приземлится лицевой стороной вверх, исследователи подсчитали, что при броске «неправильной» кости шансы выпадения определенных чисел изменятся в среднем с одного из шести до одного из 2,4. Логично предположить, что это могло повлиять на исход броска, и кривобокими костями пользовались мошенники, обманывающие партнеров по игре ради выгоды.

Но исследователи все же решили провели еще один эксперимент, дабы убедиться, что древние римляне изготавливали такие кости намеренно. Они попросили 23 студентов поставить цифры от одного до шести на точных копиях кривобоких игральных костей. Поскольку студенты не знали о цели эксперимента и у них не было повода жульничать, они в основном должны были ставить отметки случайным образом.

Но это было не так: студенты чаще ставили шестерку на большой стороне кубика. Когда их спросили, почему, многие ответили, что так было проще разместить наибольшее число точек (шесть) на наибольшей стороне кубика. Возможно, древние римляне тоже изначально не пытались никого обмануть и хотели облегчить себе жизнь, доверяя исход броска кубика только судьбе.

Но исследователи также отметили, что результаты эксперимента не отменяют предположения о мошенничестве: отдельные люди, вероятно, со временем поняли, что при броске кривобокой кости с большей вероятностью выпадет шестерка, и пользовались этим для получения выгоды.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».