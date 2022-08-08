В России все может радикально поменяться 1 Игорь Эйдман

8.08.2022, 8:57

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Игорь Эйдман

Война на долгие годы не затянется, но на долгие месяцы – вполне вероятно.

Захват Украины – это сверхценная параноидальная идея Путина, от которой он, как любой параноик, не может отказаться и будет нести ее до конца. Как Гитлер нес до конца идею окончательного решения еврейского вопроса: он уже проиграл войну, войска союзников уже стояли в Германии, а Гитлер продолжал уничтожать евреев. Это была параноидальная идея, от которой он не мог отказаться. Точно так же не сможет и Путин.

Другое дело, что сейчас решить этот вопрос нельзя. Потому на первом этапе Путин хочет завершить захват хотя бы четырех областей Украины – Запорожской, Херсонской, Донецкой и Луганской, а также мечтает захватить Николаев и Харьков.

Пока Киев снят с повестки дня. Однако, если бы Путину удалось решить задачу первого этапа, то через время он бы вернулся к решению основной задачи – захвату Киева и уничтожению Украины.

Сейчас для Путина план №1 – провести «референдумы» на захваченных территориях и присоединить их к России. Ведь российское общество ждет реального весомого результата путинской авантюры, поскольку сейчас множество потерь и проблем, а результат неочевиден. Потому этому милитаристскому имперскому обществу нужно предъявить какую-то захваченную территорию и триумф «великого полководца» Путина.

Иначе, если Путин не получит реальных подтверждений того, что он сумел чего-то добиться, он будет выглядеть в глазах общества лузером. А, как известно, если Акела промахнулся, то шакалы его быстро растерзают. Потому Путину важно показать, что он не промахнулся, а чего-то достиг.

Важный момент. В июле было ощущение, что российские власти пытались давить на Запад, а через него – на Украину, чтобы заключить хотя бы временное перемирие или достичь затишья. Иначе как России проводить «референдумы» в условиях постоянных военных действий и непрекращающихся обстрелов? Но, очевидно, это не получилось – и Запад не стал давить на Украину, и Украина не стала бы поддаваться. А раз так, российская власть решила военным путем добиться своего – отогнать украинскую армию подальше до и, желательно, от границ областей, чтобы можно было спокойно провести там имитацию референдума и оформить аннексию.

Война на долгие годы не затянется, но на долгие месяцы – вполне вероятно. Закончится она, конечно, проигрышем России.

Думаю, война завершится тем, что падет режим Путина, и российские войска слиняют из Украины. Я в этом абсолютно убежден, потому что путинский режим изолирован, фактически он один пытается противостоять всему западному миру. А западный мир – это большая часть мировой экономики, это контроль над большей частью международных институтов, мировым банковским, кредитным и инвестиционным рынками и пр. Россия не сможет так долго сопротивляться.

При этом Запад будет наращивать помощь Украине. Хотя и не так быстро, как хотелось бы. Если война не прекратится, пик военной и экономической помощи Украине со стороны Запада будет в лучшем случае в конце этого года, а так в начале следующего года. К этому момента Украина будет обеспечена абсолютно современным западным оружием, украинские военнослужащие пройдут курс обучения и будут уметь использовать это оружие, армия будет переходить на западные стандарты и прочее.

Все это неизбежно приведет к поражению России в этой войне, потому что во многих войнах последних десятилетий западное оружие било советское и российское. Это было и в арабо-израильских войнах, когда все эти МиГи и российские танки утилизировались сотнями с помощью западных самолетов и другой техники. Так было везде. Например, когда в Сирии вагнеровцы столкнулись с американцами, американцы их просто утилизировали, даже не марая рук, с помощью беспилотников.

Так что все это неизбежно, но на это уйдет много времени. Однако не годы, а месяцы.

В России есть три категории людей:

Первая – заядлые шовинисты, их не так много, 20-25%. В основном это мужчины, не молодые, с армейским прошлым, с низким уровнем образования, часто с агрессивностью. Они же – ксенофобы, гомофобы, сексисты, антисемиты, кто угодно.

Вторая – «болото» , то есть люди, которых телевидение заряжает пропагандой. Такие готовы служить этой власти, а точнее – они не готовы этой власти сопротивляться. Они лучше будут подальше от нее держаться, но сопротивляться не хотят. Таких людей больше – около половины.

Третья – люди оппозиционных взглядов, чаще всего либеральных. Их 10-15%. Они сознательно против режима и его ненавидят. Таких немало, в масштабах страны их миллионы.

Когда путинский режим падет, ура-патриоты так и останутся ура-патриотами и фашистами. Но все это «болото» , которое сейчас сидит на игле пропаганды, кинет Путина, едва услышав из уст популярного диктора, какой-нибудь Андреевой, примерно следующее: «Состоялось собрание совета безопасности, где был разоблачен культ личности Путина, решено вывести войска из Украины, потому что нам не нужен конфликт с братским народом и бла-бла-бла. И все – из-за Путина. А он вообще был сумасшедшим в последние годы».

Услышав такое, эти люди будут думать: «Оказывается, нас обманывали. Все не так, как мы считали. Оказывается, Путин-то у нас – псих. Всегда догадывались. Но что мы могли сделать – ничего». То есть эти люди тут же переориентируются и превратятся из украинофобов в украинофилов, опять полюбят США и Запад. Все будет так, как во время Перестройки.

Так что все может быстро и радикально поменяться.

Игорь Эйдман, «Фейсбук»

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