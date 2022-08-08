Появились подробности ударов HIMARS по мостам в Херсонской области

Появились подробности ударов HIMARS по мостам в Херсонской области4
- 8.08.2022, 11:47
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Удары оказались максимально точными.
Стали известны подробности новых точных ударов по мостам в захваченных районах Херсонской области, сообщает «Главред».
В районе моста возле Каховской ГЭС ударом HIMARS повреждена железнодорожная колея. Об этом рассказал в Telegram советник главы МВД Антон Геращенко.
«У шлюза на колее огромная трехметровая воронка. Также повреждено автомобильное полотно, уничтожен российский ЗРК Панцирь. Точность ударов просто невероятная», - написал он.
В свою очередь первый заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский уточнил в «Фейсбуке», что ночью ВСУ «отработали ключевые точки логистических маршрутов орков на Херсонщине, в том числе Антоновский мост».
По его данным, поврежденный мост оккупанты РФ оцепили с двух сторон, местных жителей близко не подпускают.
«Ведут себя в общении с людьми практически неадекватно, соблюдайте осторожность и старайтесь держаться от этого района подальше. Орки конкретно на взводе. Сам мост по предварительным данным получил серьезные повреждения», - добавил Соболевский.
Ранее сообщалось, что украинские защитники ударили по Антоновскому и Каховскому мостам в Херсонской области. Об этом сообщила начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.
«Отработан тот самый огневой контроль, который мы держали уже несколько суток на этом направлении. Есть серьезные результаты попадания как по Антоновскому, так и по Каховскому мостам», – отметила она.