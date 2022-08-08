EUObserver: ЕС нужна своя армия 8.08.2022, 13:26

Война России против Украины это доказала.

Люди все чаще спрашивают, когда российская война против Украины закончится? Когда варварству Владимира Путина наступит конец?

Ответ на эти вопросы в основном зависит от Украины, но также и от ЕС, США, Великобритании и других демократий мира. В кругу внешних сил решающее слово в ответе должен сказать Евросоюз, поскольку он находится в той части мира, наиболее пострадавшей от российской агрессии против Украины.

Кремль был уверен, что может позволить себе атаковать соседнюю страну. Поэтому он и сделал это, – пишет в статье для EUObserver бывший премьер-министр Словакии и президент Центра европейских исследований Уилфрида Мартенса Микулаш Дзуринда. Ее перевод приводит «Зеркало недели. Украина».

По мнению бывшего словацкого политика, в Москве считали, что ядерное сдерживание между РФ и Западом равносильно, а значит, не является проблемой. Также российские чиновники увидели, что с военной точки зрения Европа постепенно исчезает с мировой карты. Россия видела, что Америка теряет влияние, а Китай, напротив, на подъеме. Российская сторона знала, что США все больше будут сосредоточены на событиях в Гонконге, Тайване и в Южно-Китайском море. Без сомнения, Путина порадовало и придало уверенности вывод американских войск из Афганистана.

«Проще говоря, уважение Кремля к Западу в конце концов упало, а к ЕС в частности - вообще испарилось. Военные события в Украине свидетельствуют, что мы направляемся к замороженному конфликту беспрецедентного размера с последствиями, которые будут большим бременем», – пишет Дзуринда.

Сценарий «Черного лебедя»

Экс-премьер Словакии вспоминает, как недавно слушал рассказ одного из влиятельных европейских политологов о том, что Украину ждет судьба Кореи. Она будет фактически разделена на две страны с очень разными судьбами. Автор соглашается, что такой сценарий по теории Черного лебедя легко представить.

Особенно зная о том, как долго существует непризнанная «республика» в молдавском Приднестровье, как Россия оторвала от Грузии Абхазию и Южную Осетию и как быстро она аннексировала Крым. Почти полвека Европа не может решить проблему Кипра (при этом Турция – страна-член НАТО и кандидат на вступление в ЕС). Но можно ли что-нибудь сделать, чтобы не допустить появления «Черного лебедя» в Украине?

Дзуринда пишет, что Западу нужно восстановить тот авторитет и уважение, которыми он пользовался во времена Холодной войны. Однако в этот раз разница будет в том, что ключевую роль в защите демократии в Европе и Украине как неотъемлемой части континента должен играть ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией и США.

«Проще говоря, если мы хотим отвлечь «кореизацию» Украины, если мы хотим вернуть в определенной степени здравый смысл в Кремль, тогда ЕС должен начать строить эффективное военное сдерживание. Времена деклараций, глобальных стратегий или стратегических компасов прошли. Либо мы начинаем строить европейские Вооруженные силы с эффективными возможностями действовать, либо банда Путина и его «последователи» будут еще годами или десятилетиями выбирать, какой украинский город разбомбить следующим. А мы в Европе будем и дальше успокаивать себя, что катастрофа происходит только в Украине, надеясь, что статья 5 НАТО – это не бумажный тигр», – пишет бывший глава правительства Словакии.

Скептики или так называемые «европейские реалисты» будут утверждать, что увеличение европейской военной силы не обязательно остановит или удержит Путина. Очевидно, что Европа с сильной армией – это не окончательная предпосылка для завершения войны в Украине. Однако, несомненно, это важная предпосылка. Следует заставить Путина понять, что ЕС способен не только отсоединиться от российских энергоносителей, но и защитить себя и своих союзников, если будет необходимо. Также совершенно очевидно, что позиция европейских лидеров на переговорах будет совсем другой, если она будет подкреплена не только мешками с деньгами, но и компетентной и сильной армией в боевой готовности.

США будут полностью заняты Индо-Тихоокеанским регионом, а также вопросами Ирана и КНДР. И все будут благодарны, если Вашингтон сможет решить эти вызовы самостоятельно. Но когда речь идет о вызовах в Европе, именно европейцы должны будут их самостоятельно решать. Не просто смоделировать развитие событий в Украине, когда начнется наращивание европейской военной силы. Однако лучше «пусть этим занимаются солдаты».

В то же время политики должны принять решительные, принципиальные, ответственные и дальновидные решения. И начало формирования европейских оборонных возможностей – это одно из наиболее неотложных решений. Возможно, кому-то не нравится эта идея. Но если ее отвергнуть, тогда нужно немедленно ответить на вопрос: какая альтернатива этому? Что остается Украине и жителям ЕС, если нынешняя беззащитность продолжится?

Конечно, от политических лидеров ждут умения хорошо говорить. Но сегодня этого уже недостаточно. Они также должны быть способны решительно действовать. Первым шагом Европы к способности себя защитить могло бы стать решение Франции позволить Германии получить доступ к своему «ядерному чемоданчику». А Германия, в свою очередь, могла бы потратить 50 миллиардов евро или половину от суммы увеличения годового оборонного бюджета на создание Вооруженных сил Европы.

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