В Гомеле 20-летняя официантка купила Tesla за 65 тысяч евро 1 8.08.2022, 18:37

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иллюстрационное фото

У налоговой возникли вопросы.

20-летняя жительница Гомельского района приобрела Tesla за 64 тысячи евро. У налоговой появились к девушке вопросы по поводу источников дохода, пишет портал «Белка».

Налоговые инспекторы местной ИМНС попросили объяснить владелицу авто, откуда у нее при наличии незначительных официальных источников доходов взялись средства на дорогостоящий автомобиль. Девушка объяснила, что заняла их у гражданина России. Однако эта информация в результате контрольной проверки не подтвердилась.

В инспекции МНС насчитали, что расходы девушки превышают ее доходы на 138 452 рублей. И обязали выплатить подоходный налог с этой суммы в размере более 27 тысяч рублей.

Если владелица авто не заплатит эту сумму в 30-дневный срок, средства в бюджет будут взыскиваться принудительно.

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