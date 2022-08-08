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США выделили военный пакет для Украины на $1 миллиард

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  • 8.08.2022, 20:56
  • 2,962
США выделили военный пакет для Украины на $1 миллиард

Что туда вошло.

Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.

США выделили военный пакет для Украины на $1 миллиард

Об этом сообщает сайт Пентагона.

Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.

Возможности нового пакета включают:

Дополнительные боеприпасы для HIMARS;

75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;

20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;

Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;

1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;

50 бронированных медицинских автомобилей;

Противопехотные боеприпасы Claymore;

Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;

Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.

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