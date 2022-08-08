США выделили военный пакет для Украины на $1 миллиард2
- 8.08.2022, 20:56
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Что туда вошло.
Министерство обороны США санкционировало предоставление Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов.
США выделили военный пакет для Украины на $1 миллиард
Об этом сообщает сайт Пентагона.
Сообщается, что военная помощь предусмотрена для удовлетворения критически важных потребностей Украины в области безопасности и обороны. Ее будут поставлять из запасов американского Минобороны.
Возможности нового пакета включают:
Дополнительные боеприпасы для HIMARS;
75 000 боеприпасов для 155-мм артиллерии;
20 дополнительных 120-мм минометных систем и 20 000 боеприпасов к ним;
Боеприпасы для зенитно-ракетных комплексов NASAMS;
1 000 Javelin и сотни противотанковых систем AT4;
50 бронированных медицинских автомобилей;
Противопехотные боеприпасы Claymore;
Взрывчатку С-4, подрывные боеприпасы и подрывное оборудование;
Медицинские принадлежности, в том числе аптечки, бинты, мониторы и другое оборудование.