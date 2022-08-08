Ушел из жизни белорусский художник Андрей Снигирь 4 8.08.2022, 21:01

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Андрей Снигирь

Он был известен не только в Беларуси, но и за ее пределами.

Вчера на 46-м году жизни в три часа дня остановилось сердце талантливого белорусского художника из Лиды Андрея Снигиря.

«Ушел Человек! Любимый супруг, отец, дедушка, а также Друг», – пишут его друзья и подписчики в социальных сетях.

Он был известен не только в Беларуси, но и за ее пределами как художник, музыкант и философ. Он всегда был открыт для общения и активно участвовал в различных общественных мероприятиях.

«Мы будем помнить тебя, ты живешь в наших сердцах и в твоих картинах», – оставляют комментарии в соцсетях поклонники его творчества.

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