08.08.08 3 Леонид Невзлин

8.08.2022, 21:11

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Невыученные уроки истории возвращаются бумерангом и бьют с трехкратной силой.

08.08.08. Ровно 14 лет назад в этот день Россия напала на Грузию. Это было сделано в той же подлой манере, которая стала за это время излюбленным методом Кремля: создать своими руками провокацию, чтобы затем начать «специальную военную операцию».

Зачем была нужна та война? Путину не нужна Южная Осетия, как не нужен Донбасс – и тем более он не думает о местных жителях. Движущей силой, толкнувшей его на войну с Грузией, была ненависть к Саакашвили – на тот момент самому удачливому, успешному и харизматичному политику, который посмел бросить вызов путинскому миропорядку. 14 лет спустя другой политик – Владимир Зеленский – возбудил в нем ту же ненависть. Быть может, именно потому, что мировое сообщество «проглотило» тогда войну в Грузии, сегодня Путин пытается поглотить Украину.

Более того, тот факт, что Грузия сошла ему с рук, сделал его более ненасытным и кровожадным. Путин образца 2022 года попытался бы дойти до Тбилиси – точно так же, как сегодня он не оставляет (несмотря на утверждения его подпевал) планов дойти до Киева.

Так невыученные уроки истории возвращаются бумерангом и бьют с трехкратной силой.

Надеюсь только, что на этот раз мир этот урок выучит.

Леонид Невзлин, Facebook

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