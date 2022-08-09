Экономист: Сейчас разгорается самая жаркая подпольная борьба 4 9.08.2022, 11:56

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Возможна инфляция и в 26%, и в 36% и даже выше.

Какой инфляционный сценарий Raiffeisenbank International наиболее реалистичен? И почему глава Нацбанка публично заявил об исчерпании резервов для кредитования проблемных предприятий?

Сайт «Свободные новости» cпросил у экономиста Льва Марголина.

— Все зависит от поведения экономических властей: правительства, Нацбанка, Минфина.

Сейчас и разгорается самая жаркая подпольная борьба. В случае, если Нацбанк заставят кредитовать государственные предприятия, это означает постоянное увеличение денежной массы. Тогда возможна инфляция и в 26%, и в 36% и даже выше.

Если Нацбанку удастся поставить точку в этом споре, то на какое-то время инфляцию удастся придушить и удастся заморозить ее на уровне 16-17% в годовом выражении.

К тому же возможны и средние варианты решения проблемы: участие в кредитовании госпредприятий примет и Нацбанк, и коммерческие банки, и Министерство финансов.

Сейчас давать конкретные прогнозы очень сложно: вилка потенциальной инфляции слишком велика.

— А почему председатель Нацбанка вдруг в голос заговорил о том, что банки исчерпали лимиты кредитования?

— Главная задача его ведомства — обеспечить устойчивость национальной валюты. Мы привыкли, что она определяется курсом по отношению к свободно конвертируемым валютам. На самом же деле главное здесь проявляется в сохранении ее покупательной способности. Цены растут, инфляция раскручивается – следовательно, Нацбанк не выполняет свою главную задачу. А в любой демократической стране это сразу же привело бы главного банкира к отставке. Он использует момент, чтобы публично предупредить о возможных последствиях, то есть, подстелил соломки.

— По состоянию на 1 апреля чистая задолженность по кредитам и займам составляла более 108 миллиардов белорусских рублей, на 1 июня – более 100 миллиардов: то есть, снизилась. Может, ситуация не настолько плоха?

— Тут важнее другой показатель: по итогам июня резко возросла денежная масса и продолжает расти. А это главный показатель того, что виток инфляции стремительно раскручивается. Скорее всего, Нацбанк дает кредиты коммерческим банкам, которые кредитуют госпредприятия.

Если верить председателю Нацбанка (а Павлу Каллауру мы, естественно, верим), то поддержка государственных предприятий, флагманов промышленности становится неподъемным грузом.

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