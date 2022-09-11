Врачи рассказали, как без лекарств снизить уровень холестерина 11.09.2022, 9:04

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Названы пять простых способов.

Холестерин — это вещество, похожее на жир, и в небольших количествах он необходим для строительства клеток и гормонов. Но его повышенное содержание в крови, особенно так называемого «плохого» холестерина (ЛПНП), очень опасно, в частности для сердца.

Врачи рекомендуют снижать этот уровень как можно быстрее и назвали простые способы, как этого добиться, сообщает zdorovia.com.ua.

Правильные перекусы

В исследовании клиники Майо наблюдали за несколькими группами пациентов. В одной группе пациенты употребляли закуски из питательных веществ, что позволило им сократить уровень вредного холестерина ЛПНП без приема статинов. Они просто выбирали питательные, но здоровые перекусы: овсянку, мюсли, зерновые батончики. Другая группа выбирала привычные высококалорийные закуски. В итоге первой группе удалось сократить уровень холестерина на 8,8%.

Стабильный вес

Превышение веса тела (при индексе массы тела более 25) или фаза ожирения (при индексе более 30) значительно увеличивают уровень холестерина ЛПНП. Лишний жир не позволяет организму быстро связывать и удалять холестерин из крови. Даже небольшое снижение веса на 2-5 кг позволит уменьшить уровень холестерина ЛПНП до 10%.

Физические упражнения

Самый простой и быстрый способ снизить и удерживать холестерин на допустимом уровне — упражнения, желательно по аэробике или кардио-упражнения. Повторяющиеся физические упражнения на разные группы мышц считаются самым эффективным способом снижения холестерина. Специалисты Американской кардиологической ассоциации рекомендуют заниматься физическими упражнениями с небольшой нагрузкой каждый день всего по полчаса.

Растительная диета

Ограничив или полностью отказавшись от пищи животного происхождения, можно достаточно быстро скорректировать уровень холестерина. Для этого стоит перейти на растительную пищу, особенно фрукты, овощи, фасоль, бобовые, рыба. Эти продукты содержат мало насыщенных жиров, в отличие от красного мяса и жирных молокопродуктах, которые резко повышают уровень плохого холестерина. При этом важно обеспечивать организм достаточным количеством клетчатки, которая связывает холестерин и выводит его из организма. Норма клетчатки — не менее 25-30 грамм в день.

Запрет спиртного

Даже небольшое, но регулярное употребление алкоголя повышает уровень триглицеридов и вместе с ними вредного холестерина. Расщепление алкоголя происходит в печени, и при этом образуется холестерин. Чем больше количество поступающего в кровь алкоголя, тем выше уровень холестерина, поэтому старайтесь не превышать двух порций в день для мужчин и одной порции в день для женщин.

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