«Убегали так, что трусы забыли»2
- 11.09.2022, 18:09
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Украинские военные показали позиции в Херсонской области, оставленные россиянами.
10 сентября Военное телевидение Украины выпустило репортаж о российских позициях, которые заняли украинские военные. Видео опубликовали в Facebook.
Военнослужащие рассказывают о ситуации на их участках фронта, о том, как уничтожили российский вертолет, и показывают оставленные оккупантами позиции. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр уточнила, что это позиции в Херсонской области.
«Убегали так, что трусы забыли», – отметил один из героев сюжета.
Кроме белья, на позициях оккупанты оставили боекомплект и шевроны, отмечают авторы видео.
Согласно сообщению 59-й мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, речь идет о достижениях этого подразделения.