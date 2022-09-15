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В Белгородском районе России горит таможенный терминал

  • 15.09.2022, 21:54
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В Белгородском районе России горит таможенный терминал

Фотофакт.

В селе Нехотеевка Белгородского района РФ горит таможенный терминал. Об этом в Telegram сообщил губернатор Белгородской области Геннадий Гладков.

Он написал, что село якобы обстреливают. Сначала Гладков сообщил, что снаряд попал в неработающую заправочную станцию. Однако позже внес поправку, что территория АЗС не пострадала.

Однако сообщил, что «в ходе проверки информации достоверно установлено, что в результате обстрела повреждение получил таможенный терминал, на котором возник пожар».

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