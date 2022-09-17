Стало известно, какая погода придет в Беларусь в воскресенье и понедельник
- 17.09.2022, 14:49
Ветер «разгонится» до 20 м/с.
МЧС Беларуси опубликовал предупреждение об оранжевом уровне опасности на 18 и 19 сентября.
В воскресенье утром и днем по юго-восточной половине страны ожидаются сильные дожди. Днем на большей части территории Гомельской и Могилевской областей усилится ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с, пишет Белгидромет.
В понедельник усиление ветра ожидается по восточной части страны. Порывы будут достигать 20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах пройдут «очень сильные дожди», сообщили в МЧС.