Стало известно, какая погода придет в Беларусь в воскресенье и понедельник 17.09.2022, 14:49

Ветер «разгонится» до 20 м/с.

МЧС Беларуси опубликовал предупреждение об оранжевом уровне опасности на 18 и 19 сентября.

В воскресенье утром и днем по юго-восточной половине страны ожидаются сильные дожди. Днем на большей части территории Гомельской и Могилевской областей усилится ветер. Порывы будут достигать 15−20 м/с, пишет Белгидромет.

В понедельник усиление ветра ожидается по восточной части страны. Порывы будут достигать 20 м/с. Ночью и утром в отдельных районах пройдут «очень сильные дожди», сообщили в МЧС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».