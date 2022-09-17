В Беларусь идет циклон Рейли 17.09.2022, 18:55

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Он принесет сильные дожди и холодный ветер.

С Балкан через Карпаты и Черниговскую область Украины на Беларусь смещается активный циклон, названный немецкими метеорологами Рэйли (Reili), сообщает Белгидромет. Он значительно ухудшит погодные условия на территории нашей страны.

Если еще в субботу 17 сентября в Беларуси сохранится умеренно теплая погода с минимальными дождями, то уже в воскресенье 18 сентября погода резко ухудшится. В ночь на воскресенье дожди будут идти по югу страны, а утром и днем они будут идти уже повсеместно.

- По юго-востоку страны дожди будут более интенсивные и местами достигнут критериев сильных, - говорится в предупреждении Белгидромета.

Ситуацию ухудшит сильный порывистый ветер, который будет ощутимее всего опять же в юго-восточном регионе страны.

В дождях и при плотной облачности температурный фон 18 сентября понизится: ночью окажется в пределах +4…+11°С, а днем составит +10…+16°С.

Ненастным ожидается в Беларуси и понедельник 19 сентября. Циклон Рейли продолжит смещаться вдоль восточной границы страны. Именно на востоке синоптики и ожидают в понедельник больше всего дождей. По-прежнему сохранится сильный порывистый ветер. Днем 19 сентября температура в стране не поднимется выше +9…+14°С. Но по ощущениям будет намного холоднее, потому что будет дудь сильный порывистый северный ветер.

Предположительно во вторник 20 сентября циклон Рейли сместится на северные регионы России, а в Беларусь хлынет прохладная воздушная масса с северо-запада Европы. Опять же дожди, но кратковременные, и холодно, температурный фон будет на 1-3°С ниже климатической нормы. Ночью не выше +2°…+10°С, днем +8°…+16°С.

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