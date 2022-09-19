Ученые выделили пять продуктов, помогающих поддерживать иммунитет 3 19.09.2022, 13:18

1,766

Один из них — куриное мясо.

Укрепление иммунитета возможно при употреблении ряда «суперпродуктов», полагают исследователи из Великобритании. Ученые выделили 5 ключевых, с их точки зрения, так называемых суперфудов.

Британские ученые предлагают обратить внимание на следующие продукты:

Брокколи. В нем немало витамина Е, С и А, антиоксидантов и клетчатки. Главное - не переварить продукт. Предлагается готовить его паровым способом или и вовсе есть сырым, не забыв перед этим тщательно помыть.

Цитрусовые. Они весьма насыщены витамином С, стимулирующим выработку белых кровяных телец, которые, в свою очередь, помогают иммунной системе человека противостоять болезням и инфекциям.

Имбирь. Он обладает противовоспалительным эффектом. Чай из имбиря снижает боль в горле. Продукт также представляет собой натуральное средство от укачивания и тошноты.

Куриное мясо. Оно богато витамином В6, который крайне необходим для воспроизводства красных кровяных телец. Продукт содержит противовоспалительный белок, помогающий организму оперативнее восстановиться после болезни.

Чеснок. Употребление данного продукта способствует снижению вероятности простудных симптомов, облегчает последние, способствует аппетиту.

По мнению британских исследователей, указанные продукты способствуют укреплению иммунитета.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».