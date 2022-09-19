Путин боится бунта 3 Сергей Фурса

19.09.2022, 16:41

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Сергей Фурса

Как Пугачева своими заявлениями приближает победу Украины.

Украинцы удивляются, почему так важно то, что сказала Алла Пугачева. Украинцы хейтят Пугачеву, потому что она сказала это не словами украинцев. Но это важно. Важно, что она сказала. Важно, как она это сказала.

В бизнесе очень важно «знать своего клиента». Так вот, Пугачева знает. И она говорит своей аудитории. К российско-советской аудитории, для которой Пугачева это одновременно Мадонна и Илон Маск. Да, она символ не современного. Она символ поколения Советского Союза. Многих поколений Советского Союза. Пугачева - это как салат «Оливье», «Ирония судьбы» и другие сугубо советские скрепы. она скрепа всех скреп Советского Союза.

Почему важна эта аудитория? Потому что именно на эту аудиторию опирается Путин. Он опирается не на российскую молодежь. Он опирается на ностальгирующих по «совку». Тех, кто смотрит телевизор. Тех, кто хочет вернуть ощущение молодости и думает, что восставшая из пепла империя излечит импотенцию и артрит. Потому что этого же всего не было в СССР. И именно эта аудитория обожает Пугачеву.

Поэтому если кто-то и может в России сказать «А король то голый» и будет услышан, то это Пугачева. Или это обязательно приведет к осознанию, что тот король голый? Нет. Но шанс есть как раз таки только после заявления Пугачевой.

И да, она не упоминает о Буче. Странно было бы, если бы она вспомнила о Буче перед аудиторией, которая верит, что Буча – это «постановка англосаксов». Да, она говорит о российских проблемах, а не об украинских. Так она же и говорит с людьми, которым важны российские проблемы. Помним, ключевое правило - знать своего клиента. Вы продаете мнение, что Путин ничтожество аудитории, которая смотрит российское телевидение, а не ББС. И говорить с ними надо на русском языке. И на языке русских. Не вызывать в них агрессию, апеллируя к смыслам, которые им далеки или противны. А гладить по головке и говорить на языке матерей.

Почему для нас это важно? Потому что это ослабляет Путина. А, значит, разбалансирует власть в России. А, значит, ослабляет ее. Мы должны помнить, что лучший сценарий для нас - это распад империи. Хочет ли этого Пугачева? Конечно, нет. Но увеличивают ли ее слова вероятность именно такого сценария - да.

Больше таких заявлений - больше проблем в российской армии просто набрать людей. Потому что это их проблема сейчас. Иран может прислать им дроны, но воевать они заставляют зэков. И это точно не самый эффективный метод ведения войны. Больше таких заявлений, тем меньше поддержка любых решений Путина. Меньше решений Путина - больше инициативы у Украины. Больше таких заявлений - больше алкоголизма в российской элите. Он неуверенности и неопределенности. От страха. Страха одновременно и Путина и русского бунта, который, как мы помним «бессмысленный и беспощадный». Больше таких заявлений - тем больше фрустрация российской пропаганды. А это уже увеличивает поток ненависти именно на Кремль. Чего мы очень ждем.

Значит ли это, что Пугачева друг Украины? Нет, конечно. Но украинцам не нужны друзья в России. Нам нужны полезные россияне, которые приближают нашу победу, даже если они не имеют такой цели. И Пугачева своими заявлениями приближает. Поэтому мы должны приветствовать такие заявления. Не благодарить Пугачеву, но приветствовать те процессы, которые она запускает и иллюстрирует.

Сергей Фурса, «Фейсбук»

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